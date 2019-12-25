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Путин заявил о создании хорошей макроэкономической базы для развития России

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин назвал в числе главных достижений работы правительства в уходящем году создание хорошей макроэкономической базы для дальнейшего развития страны.

"В нашей новейшей истории ничего подобного не было. Правительство вместе с Центральным банком вышло на минимальный уровень инфляции, который колеблется уже около 3%", - сказал Путин на встрече с членами правительства в среду.

Президент традиционно приехал в Дом правительства на встречу с кабинетом министров перед Новым годом. "Мы много раз говорили о том, что, может быть, не нужно стремиться к тому, что мы сегодня имеем, может быть, дать больше денег в экономику, и тогда мы ее больше немножко раскачаем и разгоним", - сказал глава государства.

Однако такие рассуждения, по словам Путина, относятся к "сослагательному наклонению". Важнее то, что "макроэкономический фундамент дает возможности для дальнейшего развития" и это "очевидный факт", подчеркнул президент.

По его словам, "что делать дальше (в сфере экономики - ИФ), будем решать в ближайшее время". "Но очевидно, что тех темпов роста, которых мы достигли, уже недостаточно. Нужно сделать все, чтобы увеличить и темпы роста экономики, и улучшить ее структуру и качество. Этому посвящены национальные проекты и цели развития. Вместе будем работать дальше по достижению этих целей", - сказал президент, добавив, что сами по себе нацпроекты не являются самоцелью, цель - улучшение жизни граждан.

Путин подчеркнул, что в сфере улучшения жизни россиян "есть вопросы, связанные с реальными доходами населения".

"Между тем, есть и вещи осязаемые за прошедшие годы, имею в виду прежде всего развитие инфраструктуры", - сказал Путин. Он отметил, что это является хорошей базой для развития определенных отраслей экономики.

При этом президент напомнил об одной из главных задач кабинета министров: борьбе со снижением уровня доходов граждан, особенно среди той категории, которая зарабатывает меньше всех. Это, в свою очередь, связано с решением демографических вопросов, продолжил глава государства.

Премьер Дмитрий Медведев поблагодарил президента за оценку работы правительства. "Действительно, 2019 год стал началом довольно сложного процесса преобразования экономики и социальной сферы, началом работы по национальным приоритетам, по национальным целям", - сказал Медведев.

Реализация национальных проектов, подчеркнул он, "вошла в нормальный график". "В следующем году, действительно, очень многое предстоит делать и по снижению бедности, по развитию социальной сферы, по поддержке семей с детьми и в области развития экономики в широком смысле этого слова", - сказал Медведев.

Владимир Путин ЦБ РФ Дмитрий Медведев

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