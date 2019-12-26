В Москве появится научно-технологическая "Долина Менделеева"

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - В Москве будет создан инновационный научно-технологический центр "Долина Менделеева", говорится в постановлении правительства.

Цель проекта - реализация приоритетов научно-технологического развития России, повышения инвестиционной привлекательности сферы исследований и разработок.

НТЦ разместится на улице Вилиса Лациса на площади 9200 квадратных метров. Инициатором проекта стал Российский химико-технологический университет имени Менделеева. Гендиректором фонда развития НТЦ назначен Евгений Тоневицкий.

Центр будет заниматься агрохимией, агробиотехнологией и биотехнологией, высокотехнологичной химией и особо чистыми веществами, медицинской и фармацевтической химией и химтехнологией, химическими технологиями спецназначения, высокоэнергетическими веществами.