Рубль заметно снижается к доллару и евро на фоне фиксации прибыли

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Доллар и евро перешли к повышению на Московской бирже в четверг вечером, рубль развернулся вниз и заметно дешевеет к бивалютной корзине в связи с фиксацией прибыли по длинным рублевым позициям после ощутимого роста в предыдущие дни.

Курс доллара США составил 62,23 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 38,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 69,06 руб./EUR1, подорожав на 37,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 37,8 копейки - до 65,3 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вниз и заметно дешевеет к доллару и евро на вечерних торгах на фоне фиксации прибыли после существенного роста в предыдущие дни, когда спрос на рублевую ликвидность, в том числе, был обеспечен подготовкой к пику налоговых выплат месяца. При этом активность торгов повысилась в связи с тем, что в четверг, 26 декабря, возобновили работу биржи США, при том что большинство европейских рынков закрыты в связи с рождественскими каникулами.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" инвестиционный менеджер компании "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин, вечером на торгах четверга наблюдается существенное ослабление рубля к основным мировым валютам. "Полагаем, что это движение во многом спровоцировано разовыми спекулятивными факторами. Накануне, 25 декабря, был праздничный день в католических странах и российский рынок торговался в одиночестве, поэтому на "тонком" рынке рубль заметно укрепился и к доллару, и к евро. Локально поддержку рублю также оказали цены на нефть и налоговый период. Тем не менее, сейчас, по мере возвращения ликвидности на рынок, эффект "тонкого" рынка, по всей видимости, нивелирован и соответственно рубль заметно дешевеет. Мы считаем его текущие уровни неустойчивыми, и в принципе доллар может укрепиться до 65 руб./$1 в ближайшие дни, особенно в контексте того, что Минфин не проводил на этой неделе аукционы по размещению ОФЗ и на новогодних праздниках может быть повышенный спрос на долларовую ликвидность. Соответственно, пара "доллар-рубль" может подойти к этим значениям, несмотря на долгосрочную тенденцию по снижению ключевой ставки Банка России и положительный эффект для рубля от применения стратегии carry trade", - подчеркнул Нигматуллин.

Цены на нефть эталонных марок растут третью сессию подряд в четверг, поддержку котировкам оказывают данные о сокращении запасов в США и рост оптимизма по поводу торгового соглашения Вашингтона и Пекина.

В среду рынок был закрыт в связи с празднованием католического Рождества.

Февральские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по Москве подорожали на 0,48% - до $66,48 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличились на 0,72% - до $61,55 за баррель.

Американский институт нефти (American Petroleum Institute, API) сообщил, что коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 7,9 млн баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Аналитики отмечают, что цены на нефть, вероятно, мало изменятся в течение 2020 года, поскольку действия ОПЕК+ по сокращению добычи будут уравновешены ростом производства в других странах.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 по московскому времени) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 27 декабря на 5,12 копейки, до 61,7676 руб./$1, и увеличил курс евро на 9,38 копейки, до 68,5003 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи опустился в четверг на 25,74 копейки по отношению ко вторнику (в среду, 25 декабря торги данным контрактом не проводились из-за празднования Рождества) и составил 61,8287 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 по Москве увеличился на 24,39 копейки и составил 61,9365 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 67,083 млн, из которых $817,241 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 249,842 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Торги контрактом по евро расчетами "сегодня" не проводились на торгах Московской биржи в четверг из-за того, что на большинстве европейских бирж продолжаются рождественские каникулы. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 по московскому времени поднялся на 17,66 копейки и составил 68,6221 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR529,711, полностью пришедшихся на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов продемонстрировали небольшую разнонаправленную динамику в среду, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 6,4% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, напротив, увеличилась на 2 б.п. - до 6,41% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на отметках 6,43%, 6,47% и 6,49% годовых соответственно.

"После проведения в среду основного объема налоговых платежей ставки межбанковского рынка замедлили свой рост. Значение индикативной MosPrime "овернайт" в четверг даже незначительно сократилось, оставаясь тем не менее ощутимо выше ключевой ставки ЦБ. Впрочем, спрос на рублевую ликвидность от Федерального казначейства оставался высоким. Так, на аукционе РЕПО "овернайт" при лимите в 400 млрд рублей объем направленных заявок достиг отметки в 490 млрд рублей. При этом если накануне участие в аукционе казначейства принимал лишь один банк, то сегодня за рублевую ликвидность боролись две кредитные организации", - отметил начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.