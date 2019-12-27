Рынок акций РФ завершил неделю на новых максимумах индекса МосБиржи на общемировом оптимизме

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ завершил неделю на мажорной ноте на фоне подъема мировых фондовых площадок в ожидании подписания первой фазы торговой сделки США-КНР; индекс МосБиржи обновил исторический максимум и превысил 3050 пунктов, несмотря на укрепление рубля и просевшие бумаги "Татнефти" из-за отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3050,47 пункта (+0,6%, максимум дня и новый пик - 3054,03 пункта), индекс РТС - 1549,4 пункта (+1%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,9%.

Доллар просел до 62,03 рубля (-0,19 рубля).

За неделю индексы МосБиржи и РТС выросли на 1,2-1,7%, доллар подешевел на 0,22 рубля.

Подорожали в пятницу рублевые акции "Россетей" (+1,9% и +1,9% "префы"), "Магнитогорского металлургического комбината" (+1,7%), "Интер РАО" (+1,6%), Сбербанка (+1,5%), "РусАла" (+1,5%), "Газпрома" (+1,2%), "ЛУКОЙЛа" (+1,1%), "Северстали" (+1%), "Мечела" (+0,9%), "Яндекса" (+0,9%), "АЛРОСА" (+0,8%), АФК "Система" (+0,7%), "Норникеля" (+0,4%), "ФСК ЕЭС" (+0,3%), "Мосбиржи" (+0,3%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+0,3%).

Обыкновенные акции "Татнефти" просели до 770 рублей (-2,4%), "префы" - до 739 рублей (-1,9%). Дивиденды "Татнефти" за третий квартал составляют 24,36 рубля на каждый вид акций.

Также снизился курс акций "Магнита" (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (-0,6%), ВТБ (-0,3%), "Распадской" (-0,2%), "Аэрофлота" (-0,2%).

В США накануне индексы выросли на 0,4-0,8% и обновили исторические максимумы, при этом Nasdaq впервые в истории преодолел отметку 9000 пунктов на фоне сообщений о рекордных розничных продажах в США в праздничный период.

Согласно отчету Mastercard Spending Pulse, розничные продажи в США выросли на 3,4% в период с 1 ноября по 24 декабря в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом онлайн-продажи за этот период увеличились на 18,8%, составив 14,6% от общего объема розничных продаж.

В пятницу в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, гонконгский Hang Seng вырос на 1,3%, китайский Shanghai Composite ушел в "минус" на 0,1%), "плюсуют" Европа (индекс FTSE топчется на месте, DAX и CAC 40 прибавляют 0,1-0,2%) и Америка (индекс S&P 500 в начале торгов прибавил 0,1%).

Основное внимание инвесторов по-прежнему сосредоточено на торговых переговорах США и Китая.

Как сообщил представитель министерства торговли КНР Гао Фэн в ходе брифинга, в настоящее время обе стороны все еще занимаются обязательными процедурами перед подписанием документа.

Президент США Дональд Трамп на этой неделе сказал, что торговое соглашение с Китаем готово, стороны работают над переводом и оформлением документов. Трамп ожидает, что промежуточное торговое соглашение между США и Китаем будет подписано до его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, передает Bloomberg.

Нефть

Нефть вечером в пятницу немного скорректировалась вниз перед публикацией статистики Минэнерго США о запасах; цена Brent к 18:50 МСК находилась на том же уровне, что и сутки назад. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent составила $66,56 за баррель (-0,3% и +1,1% накануне), февральская цена WTI - $61,43 за баррель (-0,4% и +0,9% в четверг).

Вышедшие уже после закрытия торгов на "Мосбирже" данные Минэнерго США показали падение запасов нефти в США на 5,47 млн баррелей при прогнозах снижения на 1,5 млн баррелей. На этой статистике цена Brent отскочила обратно к $67 за баррель.

С начала уходящего года Brent подорожала на 24%, причем в декабре рост цен превысил 10% благодаря прорыву в торговых переговорах США и Китая, а также заключению странами ОПЕК+ соглашения о дополнительном ограничении добычи.

Как отмечает начальник аналитического отдела ИК "Русс-инвест" Дмитрий Беденков, с возвратом на рынок игроков из Европы торговая активность в пятницу несколько выросла, индекс МосБиржи обновил исторический максимум. Ряд бумаг подогревается приближением дат дивидендных отсечек. Так, например, акции "Мобильных телесистем" последний день торгуются с дивидендами 8 января, а бумаги "Магнитогорского металлургического комбината" - 13 января. По текущим рыночным ценам акций дивидендная доходность промежуточных выплат составляет около 4%. Дивидендная история оказывает поддержку и бумагам "второго эшелона". Так, за последний месяц акции "МРСК Центра и Приволжья" выросли в цене на 8%, "МРСК Волги" - на 6%, а бумаги "МРСК Сибири" прибавили в цене почти 60%. Начали закрывать дивидендный "гэп" бумаги "ЛУКОЙЛа", которые выросли на фоне поддержки со стороны высоких цен на нефть.

Общемировой тренд на рынках акций пока сохраняет восходящий уклон, нефть в конце года выглядит вполне крепко, индекс доллара DXY опустился до недельного минимума, отражая уменьшение спроса на доллар и рост "аппетита к риску", отмечает эксперт.

По словам ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, неуверенный старт торгов российского рынка в пятницу преобразовался в рост до новых максимумов индекса МосБиржи на весьма бедном новостном фоне. Впрочем, поскольку выросли рынки в США, Азии и Европе, то у российских инвесторов не осталось иных вариантов, кроме покупок.

Выросли бумаги "Газпрома" на надеждах, что "Северный поток 2" все же будет достроен в течение нескольких месяцев, а транзитные поставки через Украину будут осуществляться без проблем. В акциях "Татнефти" состоялась ожидаемая просадка на дивидендной отсечке, но к вечеру бумаги отыграли часть потерь. Крепкий рубль сдерживал рынок от более акцентированного роста, но бумаги экспортеров все же подорожали.

Европейские биржи открылись после рождественских праздников, чтобы обновить исторический максимум по индексу Stoxx 600. В текущем году этот европейский индекс поднялся на 24%. Инвесторы позитивно отреагировали на общий рост предрождественских продаж в США на 3,4%, а также онлайн-продаж на 14,6%. Американские инвесторы продолжают верить в торговое соглашение и в эффект от более мягкой политики ФРС.

Поддержкой для нефти выступили ожидания снижения запасов в США. Сильные розничные продажи в США в предрождественский период также обещают более высокую потребительскую активность и мобильность. В долгосрочном плане надежды рынка связаны с дальнейшим торговым замирением Китая и США. В Китае прибыль в промышленности показала рост на 5,4% в ноябре, что может быть связано с надеждами на торговое соглашение.

Единственным неприятным моментом сейчас можно считать заявление министра энергетики РФ Александра Новака о том, что ограничение добычи - это не навсегда. По его словам, в течение года ОПЕК+ может пересмотреть условия соглашения, если ситуация на рынке улучшится. Тем не менее, рынок акций РФ завершил неделю ростом к максимумам благодаря внешнему оптимизму и дорогой нефти, отмечает Кочетков.

Как полагает аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, нефть Brent находится на верхней границе восходящего канала от начала октября. На фоне общемирового оптимизма у нее есть потенциал пробить это сопротивление и сходить в район $70 за баррель. Но сначала все-таки было бы неплохо увидеть небольшую коррекцию, хотя бы на 1,5-2%. Для доллара целью коррекционного роста является район 63 руб./$1, где вероятно завершение года. Целью движения индекса МосБиржи выступает отметка 3100 пунктов, но достигнуть ее рынок сможет, скорее всего, лишь в первых числах января, считает Антонов.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста в пятницу выступили акции ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (+4,7%), банка "Санкт-Петербург" (+4,1%), "Селигдара" (+3,9% и +3,4% "префы"), "Новороссийского морского торгового порта" (+2,8%), "Русснефти" (+2,3%), "префы" "Нижнекамскнефтехима" (+2,1%), акции "Протека" (+2,1%).

Подешевели бумаги ПАО "Группа компаний "Роллман" (-6,4%), ПАО "Коршуновский ГОК" (-2,8%), "Росгосстраха" (-2,7%), "Объединенной вагонной компании" (-2,3%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (-1,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 37,019 млрд рублей (из них 8,018 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 6,209 млрд рублей - на бумаги "Газпрома").