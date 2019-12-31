Урожайность зерна в РФ оказалась почти на 5% выше прошлогодней

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Урожайность зерна в РФ в 2019 году составила 26,6 центнера с гектара убранной площади (ц/га), что на 4,7% выше, чем в 2018 году (25,4 ц/га), сообщает Росстат.

Это второй результат за последние четыре года после рекордного показателя 2017 года - 29,2 ц/га. В тот год урожай зерна достиг исторического рекорда - 135,5 млн тонн.

В 2019 году РФ собрала, по предварительным данным, 120,668 млн тонн зерна против 113,255 млн тонн годом ранее. Этот урожай фактически совпал с тем, что был собран в 2016 году - 120,677 млн тонн. Но урожайность тогда была ниже - 26,2 ц/га.