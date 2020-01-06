Рубль развернулся вверх к доллару и евро на фоне наметившейся стабилизации на мировых рынках

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Доллар США и евро, демонстрировавшие в начале торгов на "Московской бирже" умеренный рост, ближе к вечеру понедельника развернулись вниз; рубль перешел от снижения к росту по отношению к бивалютной корзине благодаря наметившейся стабилизации ситуации на американских фондовых площадках.

Курс доллара США составил 61,80 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 30 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов (в начале дня американская валюта достигала почти 62,40 руб./$1). Евро стоил 69,1575 руб./EUR1, подешевев на 15 копеек. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 23,25 копейки к уровню закрытия 3 января, до 65,11 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", динамика российского рубля в течение всего дня в понедельник была подвержена сильному влиянию ситуации на мировых рынках капитала. Так, в начале дня нацвалюта находилась под давлением падающих мировых рынков, которые в свою очередь негативно отреагировали на рост геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Негативное влияние на мировые рынки оказали опасения возникновения нового вооруженного конфликта на Ближнем Востоке после гибели иранского генерала Касема Сулеймани в результате атаки американских военных сил в аэропорту Багдада.

Пентагон сообщил, что атака, при которой погиб Сулеймани, являвшийся командующим подразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей Исламской революции, была одобрена президентом США Дональдом Трампом. Она была предпринята для спасения американцев от планировавшихся Сулеймани будущих нападений, заявил телеканалу CNN госсекретарь США Майк Помпео. В свою очередь Трамп также пообещал "небывалые санкции" Ираку, парламент которого в воскресенье принял резолюцию, требующую от правительства принятия мер для вывода иностранных войск с иракской территории.

Уничтожение американскими военными одного из наиболее влиятельных иранских генералов, вероятно, приведет к ответным шагам со стороны Ирана, что может привести к масштабному конфликту на Ближнем Востоке, в который могут быть втянуты и другие страны, предупреждают эксперты. Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи уже пообещал, что убийство Сулеймани не останется без отмщения.

Американские фондовые индексы снижались в начале торгов понедельника в среднем на 0,4-0,5% на фоне эскалации конфликта между США и Ираном. Вместе с тем довольно быстро снижение фондовых индикаторов США сократилось до менее чем 0,1% по индексу S&P 500, при этом технологический индекс Nasdaq смог даже выйти в небольшой плюс. В свою очередь снижение на европейских фондовых площадках сократилось в среднем с 1-1,5% до 0,5-0,8%. На этом фоне стали активно восстанавливаться российские акции, а также российский рубль, что в итоге и позволило им выйти в плюс в надежде на скорую стабилизацию ситуации на мировых рынках капитала.

Нефть

Поддержку российской нацвалюте оказывали растущие цены на нефть, которые несколько сократили подъем на торгах в понедельник после скачка стоимости Brent выше $70 за баррель впервые с сентября на фоне растущей напряженности в отношениях США и Ирана. Одним из ключевых рисков для нефтяного рынка является возможность блокировки Ираном Ормузского пролива, по которому осуществляется экспорт значительной доли нефти, добываемой странами Персидского залива.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:25 составила $68,91 за баррель, что на 0,45% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Фьючерс на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подорожал на 0,06% - до $63,09 за баррель. В ходе торгов в понедельник цена Brent поднималась до $70,74 за баррель, WTI - до $64,72 за баррель.

Как отмечает аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, в первые дни текущего года на Ближнем Востоке резко обострилась геополитическая ситуация, что привело к росту цены нефти Brent почти до $70 за баррель. В понедельник, 6 января, на глобальном рынке наблюдалось бегство инвесторов из рискованных активов. Нефть и золото дорожают на фоне взаимных угроз США и Ирана. Золото подорожало до $1580 за тройскую унцию, а доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала до 1,78% годовых. Рубль в начале недели торговался относительно стабильно, но это уже перестало удивлять, так как российская валюта является одной из самых обеспеченных в мире, включая массивные запасы золота ЦБ РФ.

По словам аналитика компании "Фридом финанс" Алена Сабитова, мировые площадки продолжают снижаться на фоне геополитической напряженности на Ближнем Востоке. После инцидента с уничтожением своего высокопоставленного военного Иран заявил о выходе из ядерной сделки и обратился в Совбез ООН. В свою очередь, президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану новыми военными ударами в случае ответных действий, а Ираку - санкциями, если американские войска будут высланы из страны. Азиатские фондовые индексы на этом фоне закрылись в минусе. Европейские биржи также падают.

"Спрос на безопасные активы усилился. Американские облигации растут в цене, в результате чего доходность 10-летних казначейских бондов США опустилась ниже отметки 1,8% годовых. Золото торгуется на максимумах с 2013 года. Нефть марки Brent в ходе сегодняшних торгов преодолевала отметку $70 за баррель впервые с мая 2019 года. Угроза введения санкций, а также повысившаяся вероятность вооруженного конфликта на Ближнем Востоке создают риски для предложения нефти. "Аппетит к риску" сегодня низок", - отмечает Сабитов.

По итогам торгов 6 января Банк России не менял официальные курсы доллара и евро, которые с 1 января составляют 61,9057 руб./$1 и 69,3777 руб./EUR1, соответственно. Таким образом, доллар торгуется на "Московской бирже" в понедельник вечером на 10,57 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 22,02 копейки ниже официального курса.

Торги по доллару расчетами "сегодня" на "Московской бирже" в понедельник не проводились. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 6,21 копейки по отношению к пятнице и составил 62,0919 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $535,148 млн.

Торги по евро расчетами "сегодня" на "Московской бирже" также не проводились в понедельник. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 21,65 копейки по отношению к пятнице и составил 69,4088 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR120,464 млн.

В силу того, что в России первые дни января (вплоть до 8 января включительно) официально объявлены выходными днями, ставки MosPrime Rate межбанковских кредитов в этот период не рассчитываются.