Бывший топ-менеджер Goldman Sachs признал вину по делу об инсайдерской торговле

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Бывший вице-президент Goldman Sachs Group Inc. Брайан Коэн признал себя виновным в сговоре в рамках расследования дела об инсайдерской торговле.

Коэн признал вину по одному из пунктов обвинения в сговоре с целью мошенничества с ценными бумагами в преддверии судебного заседания, которое должно начаться в Нью-Йорке в феврале.

Бывший топ-менеджер Goldman оказался в числе шестерых человек, которых прокуратура района Манхэттен обвинила в инсайдерской торговле. Коэну были предъявлены обвинения по пяти пунктам.

"Коэн взял ответственность за свои действия и, таким образом, избежит суда", - сказал его адвокат Бэн Брафман, которого цитирует The Wall Street Journal. Коэн является гражданином Франции и может быть депортирован.

Коэн работал в лондонском представительстве Goldman, а в 2017 году был переведен в офис в Нью-Йорке. Прокуроры утверждают, что он в период с 2015 по 2017 года он украл секретную информацию о сделках и передал ее трейдеру в Швейцарии за денежные средства и другое вознаграждение.

Федеральные прокуроры США предъявили обвинения Коэну и двум другим инвестиционным банкирам - бывшему сотруднику Moelis & Co Бенджамину Тейлору и Дарине Виндзор, ранее работавшей в Centerview, - в октябре. Прокуратура утверждает, что они занимались инсайдерской торговлей и участвовали в "широкомасштабной международной схеме", которая позволила им незаконно получить миллионы долларов.