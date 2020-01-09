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Всемирный банк оценил перспективы мировой экономики в 2020 году

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Рост мировой экономики немного ускорится в 2020 году и достигнет 2,5% на фоне постепенного восстановления инвестиций и торговли после существенного спада в предыдущем году, однако риски снижения этих показателей сохраняются, сообщается в январском обзоре Всемирного банка "Перспективы мировой экономики" (Global Economic Prospects, GEP).

По итогам 2019 года предполагается повышение глобального ВВП на 2,4%. Ожидается, что подъем в группе стран с развитой экономикой замедлится в этом году до 1,4% (с 1,6% в 2019 году), что будет частично обусловлено сохраняющейся вялостью конъюнктуры в обрабатывающей промышленности.

В странах с формирующимся рынком и развивающихся странах темпы экономического роста, по прогнозам, повысятся в 2020 году до 4,1% по сравнению с ожидаемыми за прошлый год 3,5%. Однако этот подъем не будет повсеместным.

"Напротив, он (подъем - ИФ) обусловлен ожидаемым улучшением показателей в небольшом числе крупных стран, часть которых преодолевает имевший место в недавнем прошлом существенный спад. Как ожидается, примерно в трети стран с формирующимся рынком и развивающихся стран рост экономики в этом году замедлится из-за более низких, нежели ожидалось, показателей экспорта и инвестиций", - отмечается в докладе.

Как заявила вице-президент группы ВБ по вопросам справедливого роста, финансов и институтов Джейла Пазарбашиоглу, в 2020 году в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах, по всей вероятности, темпы экономического роста будут по-прежнему низкими. По мнению эксперта, политикам следует воспользоваться этой ситуацией для проведения структурных реформ, стимулирующих ускорение всеобъемлющего роста экономики, который является важным оружием в борьбе с бедностью.

"Помочь обеспечить устойчивый экономический рост могут меры по улучшению делового климата, упрочению верховенства права, совершенствованию управления долгом и повышению производительности", - перечислила Пазарбашиоглу.

К рискам для мировой экономики ВБ относит новое обострение напряженности в торговле и неопределенности в сфере торговой политики, а также более резкий, чем ожидалось, спад в экономике крупнейших стран и финансовые потрясения в EM и DE. Даже если восстановление темпов подъема ВВП в развивающихся странах пройдет в соответствии с прогнозами, рост производства на душу населения останется гораздо ниже многолетних средних показателей, равно как и уровня, необходимого для достижения целей сокращения масштабов бедности.

"Низкие процентные ставки в мире - это слабая защита от финансовых кризисов, - отмечает директор департамента изучения перспектив экономического развития ВБ Айхан Косе. - В условиях нестабильности в мире меры совершенствования политики являются важнейшим средством сведения к минимуму рисков, связанных с нынешней волной нарастания задолженности".

По оценкам ВБ, темпы роста ВВП США в этом году замедлятся до 1,8% (с 2,3% в 2019 году), что станет отражением негативных последствий предпринятого ранее повышения импортных пошлин и усиления неопределенности.

Прогноз экономического роста в еврозоне в 2020 году был пересмотрен в сторону ухудшения - до 1% с ожидавшихся в июне 1,4% - на фоне низкой активности в промышленности.

В России, как ожидается, ВВП увеличится на 1,2% в прошлом году, в 2020 году вырастет на 1,6%, в следующем году - на 1,8%. Эти прогнозы не изменились по сравнению с декабрьскими ожиданиями.

Темпы подъема экономики Китая будут замедляться: в этом году - до 5,9%, в следующем году - до 5,8%, в 2021 году - до 5,7%, прогнозируют эксперты банка. По итогам 2019 года, как ожидается, увеличение ВВП КНР составит 6,1%. В Японии в прошлом году экономика выросла, по прогнозам, на 1,1%. В 2020 году предполагается подъем на 1%, а в следующие два года - на 1,3%.

Кроме того, Всемирный банк резко снизил прогнозы увеличения объемов мировой торговли в 2019-2021 годах. В том числе в текущем году ожидается рост на 1,9% (в июне было 3,2%) по сравнению с 1,4% в 2019 году (ранее 2,6%), а в следующем - на 2,5% (ранее 3,2%).

Нефть, по оценкам аналитиков ВБ, в 2020 году может подешеветь на 5,4%, а в следующем году прибавить в цене 1,9%.

Всемирный банк

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