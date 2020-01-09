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ОГК-2 продала Красноярскую ГРЭС-2 за 10 млрд рублей структуре "СУЭКа"

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - ПАО "ОГК-2" продало Красноярскую ГРЭС-2 структуре "Сибирской генерирующей компании" (СГК) - АО "Енисейская ТГК" за 10 млрд рублей, сообщили компании.

В периметр сделки вошли движимое и недвижимое имущество Красноярской ГРЭС-2, запасы угля, запасные части, прочие материально-технические ресурсы.

Стороны сделки перерегистрируют права собственности на недвижимость, а после этого СГК начнет оформлять лицензии и разрешения для самостоятельной эксплуатации Красноярской ГРЭС-2. Ожидается, что она приступит к оперативному управлению не позднее, чем перед 12 месяцев.

Персоналу ГРЭС-2 пообещали сохранить прежние условия труда.

Красноярская ГРЭС-2 находится в Зеленогорске, в 167 км от Красноярска. Она работает на буром угле, ее установленная электрическая мощность составляет 1 ГВт 260 МВт, тепловая - 976 Гкал/ч. Загрузка станции во многом зависит от сезонных факторов, в том числе от уровня воды в водохранилищах ГЭС Ангаро-Енисейского каскада.

В структуру ОГК-2 также входят Сургутская ГРЭС-1, Рязанская ГРЭС, Киришская ГРЭС, Ставропольская ГРЭС, Новочеркасская ГРЭС и другие станции. Контролирует ОГК-2 "Газпром энергохолдинг" (100-процентная "дочка" "Газпрома").

"Сибирская генерирующая компания" (СГК) входит в группу АО "СУЭК". Она занимается производством тепло- и электроэнергии, а также передачей и поставкой тепла и горячей воды потребителям.

ОГК-2 Красноярская ГРЭС-2 СГК Енисейская ТГК

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