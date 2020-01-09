Дивиденды Газпрома: все, что отдал акционерам - твое

Фото: АP/ТАСС

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Россия привыкла жить в режиме "ручного управления". А еще - к тому, что за публичными заявлениями "мы будем"/"мы не будем" нередко могут следовать события, диаметрально им противоположные.

Однако мы (оставив на всякий случай при себе "дисклеймер") попытаемся поверить в то, что "Газпром" действительно собирается распределять акционерам половину прибыли группы.

Вроде бы не секрет, что от всех компаний с госучастием Минфин требует безоговорочных выплат в 50% от прибыли по МСФО. К примеру, "Роснефть" 50% уже платит, "Транснефть" отдает половину от нормализованной прибыли по МСФО. Но чем крупнее компания, чем крупнее ее проекты, тем больше вероятности, что особая ситуация в государственном "чеболе" будет принята во внимание.

"Газпром" - главная бумага российского фондового рынка и самая дорогая компания по капитализации - почти $100 млрд. И если уж с ней получилось - значит система точно работает.

Разгадать появление перемен

Компания обещала начать платить больше "после прохождения пика инвестиций" еще много лет назад. Но были ли это просто убаюкивания гнева инвесторов или твердые обещания - достоверно можно понять только сейчас.

На протяжении пика инвестиций дивиденды были заморожены на одном уровне (официальная формулировка - "не ниже предыдущего года"). С 2015 года начался их символический рост. Видно, что в процессе торга с правительством дивиденды увеличивались таким образом, чтобы создать максимальное впечатление их роста при минимальных расходах.

За 2013 и 2014 годах - стабильные 7,2 рубля на акцию.

За 2015 год - 7,89 рубля. Без ложной хитрости - три цифры подряд на клавиатуре. А еще при сильном округлении это уже не 7, а 8.

За 2016 год - 8,0397 рубля. Сменилась первая цифра - уже не 7, а 8 рублей! На самом деле выплаты выросли на 15 копеек.

За 2017 год - 8,04 рубля. Зато общий размер дивидендных выплат вырос на целых 7 млн рублей.

Далее было понятно, что рано или поздно наиболее эффективным экономным шагом будет платить не 9,99, а сразу 10 рублей с небольшими копейками. С этой осторожной формулировкой - "а не стоит ли нам ждать, быть может, двузначных дивидендов?" - и началась охота за спикерами "Газпрома".

Каков вопрос - таков ответ. В конце 2018 года на форуме ВТБ зампред правления "Газпрома" Андрей Круглов заявил "Интерфаксу", что обсуждается уже двузначная цифра выплат на одну акцию. Позже выяснилось, что это всего 10,43 рубля на акцию.

Как вернуть любовь рынка

Однако позитивные эмоции от этой новости - ничто по сравнению с эйфорией, которой заразил "Газпром" рынок 14 мая, когда правление пересмотрело свою рекомендацию по размеру дивидендов за 2018 год с 10,43 до 16,61 рубля за акцию. Тот случай, когда знаменитая формула бывшего председателя совета директоров "Газпрома" - "никогда такого не было, и вот опять", корректна только в первой своей части.

В тот же день "Газпром" вышел на 3-е место по рыночной капитализации, обогнав "ЛУКОЙЛ" . А уже в начале июня стал лидером на российском рынке, оставив позади Сбербанк .

Тогда же - в мае - было принято решение о разработке и графике принятия новой дивидендной политики. Еще 29 апреля начальник департамента Александр Иванников говорил: "Есть вероятность, что в следующем году мы пересмотрим нашу текущую дивидендную политику". А спустя всего через месяц, 30 мая он заявил о подготовке новой дивидендной политики к утверждению до конца года и привел ее основные посылы.

Новая формула...

Дивидендная политика "Газпрома" от 24 декабря 2019 года гласит:

"Расчет размера дивидендов производится исходя из размера чистой прибыли, скорректированной на:

- прибыль (убыток) по курсовым разницам, отражаемые в составе финансовых доходов и расходов;

- курсовые разницы по операционным статьям;

- убыток от обесценения (восстановление убытка от обесценения) объектов основных средств и незавершенного строительства;

- убыток от обесценения (восстановление убытка от обесценения) инвестиций в ассоциированные организации и совместные предприятия;

- разницу между долей в прибыли ассоциированных организаций и совместных предприятий и поступлениями от ассоциированных организаций и совместных предприятий".

...и как она будет работать

Есть мнения, что принятие работающей дивидендной политики - это подготовка к "тяжелым временам" (цены на газ в Европе и мире снижаются под влиянием роста предложения и развития инфраструктуры). Средняя цена газа на голландской площадке TTF в 2018 году сложилась на уровне $278 за тысячу кубометров, в 2019 году получается $157 за тысячу кубометров, а среднее от текущих форвардов на будущий год - $156 за тысячу кубов.

Аналитики (согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса") уже предсказывают снижение чистой прибыли "Газпрома" по МСФО за 2019 год до 1,3 трлн рублей с 1,456 трлн рублей за 2018 год. Еще непонятно, какие к ней будут применяться корректировки на неденежные статьи. Во всяком случае, от нынешнего консенсуса (до корректировок) из расчета 30% на одну акцию приходится 16,44 рубля, а это уже некоторое снижение по сравнению с 16,61 руб. за 2018 год.

Но дело не в столько том, приведет ли применение дивидендной политики к росту или снижению дивидендов. Главное - чтобы компания работала как формула. Чтобы каждый квартал акционеры понимали, сколько дивидендов для них заработал "Газпром". Чтобы информация о дивидендных выплатах не была неожиданностью для рынка. Также как не должны быть неожиданностью для рынка финансовые результаты компании - при грамотно составленных и верифицированных финансовых моделях у аналитиков.

"Тем самым мы планируем разделить наши достижения с нашими акционерами как мажоритарными, так и миноритарными, и поставить размер дивиденда непосредственно в зависимость от финансовых результатов компании, сделать его прозрачным для всех инвесторов, чтобы и без нас могли посчитать заранее", - говорил зампред правления "Газпрома" Фамил Садыгов.

Бытие определяет сознание

Чем опасна жизнь при низкой капитализации и чем хороша при растущей цене акций?

Приведем две цитаты председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера с разницей в два с половиной года и 135 рублей в цене акций.

Когда тебе не до рынка - то и рынку не до тебя. Когда рынку не до тебя - то и тебе не до рынка. Жизнь без адекватной оценки в условиях давления потолка суверенного риска может поставить под сомнение саму адекватность рыночной капитализации компании. А вслед за ней и такие атрибуты публичной компании как уровень корпоративного управления, прозрачность закупок. А за этим может последовать рост стоимости финансирования и непонятных издержек в бизнесе.

В конце концов, акционеры ценят не только деньги, но и правильные слова. Ведь в 2019 году "Газпром", добавив всего 6 рублей дивидендов, получил рост цены акций на 90 рублей.