Минэкономразвития ожидает продолжения тренда на укрепление рубля в I полугодии

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Совокупное кредитное предложение в экономике остается низким, реакция банков на снижение номинальной ставки носит сдержанный характер, сохранение текущих уровней кредитных ставок и бюджетных параметров предопределяет низкий спрос, продолжение тренда на укрепление рубля и инфляцию ниже 3% на протяжении первого полугодия 2020 года, говорится в опубликованном в четверг мониторинге Минэкономразвития "Картина кредитования".

"Банковский кредит частному сектору остается ниже 4% ВВП (3,7% по итогам ноября). Реакция банковского рынка на снижение номинальной ставки Банком России продолжает носить сдержанный характер, что может быть, в том числе объяснено ростом уровня реальных ставок относительно начала 2019 года. Темпы роста всех видов кредита нефинансовому сектору демонстрируют либо стагнацию, либо снижение. В целом продолжающееся структурное замедление потребительского кредитования не компенсируется ростом других видов кредита", - говорится в докладе министерства.

Последовательное снижение ежемесячных объемов выдачи ипотеки, продолжающееся с июля 2019 года, свидетельствует о том, что динамика данного вида кредитования в ближайшие месяцы "останется слабой, несмотря на снижение процентных ставок", полагают в Минэкономразвития.

В министерстве также отмечают, что "в текущем году объем расходов федерального бюджета продемонстрирует высокие темпы роста в первом полугодии, однако уже во втором при сохранении запланированного уровня дефицита указанные темпы роста будут находиться около нуля".