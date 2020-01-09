Поиск
ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 09:45

"Нафтогаз" из-за конфиденциальности контракта с "Газпромом" призвал ждать финотчета за 2020 год

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Транспортное соглашение между НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Газпром" является конфиденциальным, поэтому компания не может назвать оговоренную в документе маржу, сообщил исполнительный директор НАК Юрий Витренко.

"С другой стороны, в финансовой отчетности "Нафтогаза", проверяемой международными аудиторами, будет отдельный показатель, сколько компания получает за соответствующие услуги. То есть, вы все увидите: все будет прозрачно", - сказал Витренко на пресс-конференции в "Интерфаксе" в четверг.

Как сообщалось, заключенный в 2009 году транзитный контракт между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом" истек в 9 утра 1 января 2020 года. Новый договор на организацию транспортировки, транспортное соглашение между НАК и ОГТСУ, а также межоператорское соглашение между ОГТСУ и "Газпромом" были подписаны поздно вечером 30 декабря 2019 года по итогам трехсторонних газовых переговоров (Украина-Россия-Еврокомиссия).

Контракт предполагает транзит в 2020 году минимум 65 млрд куб. м газа из России, что в суточном исчислении составляет 178 млн куб. м. В 2021-2024 гг. транзит составит по 40 млрд куб. м. Оплата этих объемов является гарантированной даже в случае меньшей прокачки через ГТС Украины.

Украина Нафтогаз Газпром

Новости по теме

Новости
Дело Baring Vostok

Фигурантов "дела Baring Vostok" обвинили в выдаче безвозвратного кредита

Фигурантов "дела Baring Vostok" обвинили в выдаче безвозвратного кредита

На Украине оценили потерю доходов от пуска "Турецкого потока" в $450 млн в год

На Украине оценили потерю доходов от пуска "Турецкого потока" в $450 млн в год

Эксперты ООН зафиксировали рекордный скачок мировых цен на продукты

Итоги года: 2019

"Росатом" размыкает ядерный цикл

"Росатом" размыкает ядерный цикл

В США начали расследовать вторую летальную аварию с Tesla за две недели

Всемирный банк оценил перспективы мировой экономики в 2020 году

США введут дополнительные экономические санкции против Ирана

Карлос Гон обвинил руководство Nissan в сговоре

Карлос Гон обвинил руководство Nissan в сговоре

Путин и Эрдоган дали официальный старт работе газопровода "Турецкий поток"

Путин гарантировал безопасность поставок газа по "Турецкому потоку"

Путин гарантировал безопасность поставок газа по "Турецкому потоку"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');