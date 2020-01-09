Акции "Распадской" подорожали на фоне пожаров в Австралии

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ к вечеру в четверг продолжил рост вслед за мировыми площадками на фоне ослабления напряженности в конфликте США и Ирана, индекс МосБиржи отыграл утренние потери и обновил максимум, превысив 3120 пунктов; упали после ралли бумаги "Мечела", на смену которым пришли акции "Распадской".

Подорожали рублевые акции "Распадской" (+11,9%, до 119,12 рубля - максимума с начала октября 2019 года), "Ростелекома" (+4,7%), "РусГидро" (+4%), "Россетей" (+2,9% и +2,9% "префы"), "Интер РАО" (+2,8%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+2,7%), "РусАла" (+2,6%), "Татнефти" (+2,5%), "Яндекса" (+1,7%), "Аэрофлота" (+1,7%), "ФСК ЕЭС" (+1,6%).

Аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова полагает, что с фундаментальной точки зрения интерес к бумагам "Распадской" может быть спровоцирован опасениями относительно перебоев в поставках коксующегося угля из Австралии, где бушуют пожары. С технической точки зрения бумаги "Распадской" при способности удержать поддержку 113 руб. (средняя полоса Боллинджера недельного графика) сохраняют потенциал среднесрочного роста в район 130 руб. (верхняя полоса Боллинджера и максимумы с сентября 2019 года). В краткосрочной перспективе возможна коррекция ближе к 113 руб. при неспособности удержать поддержку 118 руб.

"Распадская" – один из крупнейших производителей коксующегося угля в России. Его дивидендная политика предполагает выплаты акционерам не менее $50 млн, если долговая нагрузка не превышает 2 EBITDA. Предприятие входит в ПАО "Распадская" - подразделение "Распадской угольной компании" группы Evraz. Помимо шахты "Распадская", в состав ПАО входят "Разрез Распадский", шахта "Распадская-Коксовая", "МУК-96", обогатительная фабрика и инфраструктурные предприятия.

К 16:35 по Москве индекс МосБиржи составил 3122,89 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1605,49 пункта (+1%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 8%.

Доллар стоит 61,28 рубля (+0,03 рубля по сравнению с данными на 23:50 МСК), что на 0,39 рубля ниже, чем при закрытии рынка акций РФ накануне.

Обновили исторический максимум обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" , поднявшись до 53,39 рубля (+2,7%).

Подешевели акции "Мечела" (-8% и -9,6% "префы"), ПАО "Полюс" (-2,1%), "Газпрома" (-0,7%), "Башнефти" (-0,6%), "Газпром нефти" (-0,5%), Сбербанка (-0,1%).

В четверг торгуются на бирже без дивидендной составляющей с учетом расчетов "Т+2" акции "Магнита" (-2,1%, до 3355 рублей: дивиденды за 9 месяцев - 147,19 рубля на акцию) и "Мобильных телесистем" (-1,7%, до 322,7 рубля; спецдивиденды - 13,25 рубля на акцию).

В США накануне индексы выросли, S&P 500 (+0,5%) и Nasdaq (+0,7%) достигли новых рекордных значений после комментариев президента США Дональда Трампа относительно конфликта с Ираном.

Новость о ракетных ударах по американским военным базам в Ираке, о которых в ночь на среду сообщил Корпус стражей Исламской революции (КСИР), первоначально спровоцировала беспокойство на финансовых рынках. Однако инвесторов успокоили слова Трампа.

"Как кажется, Иран отступил, что является хорошим обстоятельством для всех вовлеченных (в ситуацию - ИФ) сторон и очень хорошей вещью для мира", - сказал Трамп в среду в Белом доме в ходе заявления о планах разрешения иранского кризиса.

Трамп объявил о решении применить новые экономические санкции против Ирана, но не уточнил, в чем будут заключаться ограничительные меры.

В Азии в четверг также преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 подскочил на 2,3%, гонконгский Hang Seng вырос на 1,7%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,9%), "плюсуют" Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX прибавляют 0,2-1,2%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,3%) на фоне ослабления опасений относительно эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Трамп отметил, что его администрация продолжит изучать варианты ответных действий после проведенного Ираном обстрела баз в Ираке, на которых находятся американские военные. Президент США также заявил, что Вашингтон готов вести дело к миру со всеми, кто этого желает.

Нефть в четверг продолжает попытки стабилизации после обвала накануне, вызванного ослаблением опасений относительно конфликта США-Иран, а также статистикой о росте запасов сырья в США. Цена Brent находится на $1,6 ниже, чем при закрытии рынка акций РФ в среду, и соответствует уровням середины декабря.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 16:35 составила $65,44 за баррель (без изменений и -4,2% в среду), февральская цена WTI - $59,73 за баррель (+0,2% и -4,9% накануне).

Инвесторы оценивают угрозу дальнейшего усиления напряженности между США и Ираном, которая пока не оказала какого-либо влияния на добычу и экспорт на Ближнем Востоке.

По данным Минэнерго США, запасы нефти за неделю до 3 января выросли на 1,164 млн баррелей при прогнозах снижения на 3,25 млн баррелей, также сильнее ожиданий увеличились резервы бензина и дистиллятов.

Как отмечает начальник аналитического отдела ИК "Русс-инвест" Дмитрий Беденков, с окончанием новогодних каникул торговая активность на рынке акций выросла, а индекс МосБиржи находится на историческом максимуме. Среди акций, входящих в расчет индекса МосБиржи, в лидерах роста выступают бумаги "РусГидро" и "Интер РАО", среди менее ликвидных акций подъемом отличились бумаги "ВСМПО-Ависма" и "Распадской" - акции производителей коксующегося угля дорожают на фоне растущих опасений по поводу перебоев поставок на мировом рынке из-за пожаров в Австралии. Под давлением находятся акции золотодобывающих и металлургических компаний, выпускающих пар вместе с золотом и металлами.

Основные мировые фондовые индексы продолжают рост, несмотря на сохранение сложной геополитики на Ближнем Востоке, хотя некоторое сокращение градуса напряженности сократило ажиотажный спрос на нефть, констатирует аналитик.

В целом покупки на рынках поддерживаются снижением опасений относительно развития военного конфликта между США и Ираном, а также ожиданиями подписания первой фазы торговой сделки США и Китаем в середине января. Импульс к росту американским площадкам в четверг будет придавать подтверждение китайской стороной своей готовности подписать первую фазу торгового соглашения на следующей неделе.

Индекс МосБиржи после локального отката отыграл потери и вышел в "плюс", что еще раз подтверждает сильный "бычий" настрой на рынке. Покупки в США могут улучшить настроения на российских биржах вечером, не говоря уже о возможном сценарии восстановления цен на нефть, считает Кожухова.

Аналитики Sberbank CIB отмечают, что с начала года рынок акций РФ показал один из лучших результатов в мировом масштабе: индекс MSCI Russia прибавил 3,5%, индекс РТС - 2,6%, тогда как MSCI EM просел на 0,3%, а индикатор развитых рынков MSCI World поднялся на 0,4%. Поддержку российским акциям оказало укрепление рубля более чем на 1% с начала года, тогда как MSCI EM Currency Index потерял 0,2%, а евро просел на 1%.

Лучше рынка выглядели акции "ЛУКОЙЛа" и "Норникеля" , "Интер РАО", а также раллировавшие бумаги "Мечела" и "Нижнекамскнефтехима" .

На внешние фондовые площадки давление в начале января оказал рост напряженности в отношениях между Ираном и США после убийства иранского генерала Сулеймани. Нефть Brent превышала $70 за баррель, но потом упала после официальных заявлений со стороны иранских и американских властей о нежелании развязывать войну. Впрочем, президент США также объявил о новых санкциях против Ирана и призвал американских союзников, а также прочие страны последовать примеру Белого дома. В четверг внешние фондовые индикаторы подают позитивные сигналы, но упавшая нефть спровоцировала фиксацию прибыли на российском рынке.

Негативной, но вряд ли срочной новостью стало сообщение о том, что Всемирный банк понизил на 0,2 процентного пункта прогнозы по росту мировой экономики на 2019, 2020 и 2021 годы, и в текущем году рост теперь оценивается на уровне 2,6%, отмечают эксперты Sberbank CIB.

По оценке директора по аналитике ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, ближайшее техническое сопротивление для индекса МосБиржи находится на уровне 3125 пунктов. Цены на нефть снизились после сигналов Трампа, что конфликт между США и Ираном может "заморозиться". При этом нефтяные цены остаются на комфортных для инвесторов значениях. Чтобы изменить "бычий" настрой, ценам Brent надо закрепиться ниже уровня $60,5 за баррель.

Настроения на мировых рынках во многом зависят от динамики американских фондовых индексов. Трампу для победы на грядущих выборах нужно постоянно изыскивать стимулы для роста котировок акций. Без этих стимулов котировки войдут в режим коррекции. Объективный факт: коэффициент P/E (цена/прибыль) для индекса S&P 500 составляет 18,5х при среднем значении за последние десять лет на уровне 14,9х. В начале этого года одним из основных стимулов роста является идея, что в случае эскалации военного противостояния между США и Ираном ФРС окажет рынку необходимую поддержку, как это было во время эскалации торгового конфликта с Китаем. Другой идеей для роста американского рынка является покупка акций производителей вооружений, к примеру, Northrop Grumman.

Нефть

Нефть во время роста напряженности на Ближнем Востоке обычно дорожает, но слишком высокие цены Трампу невыгодны, так как чреваты ростом стоимости бензина на бензоколонках, а избиратели этого не любят. Поэтому ситуация у Трампа не очень простая - он может не удержать американский рынок от коррекции, если ситуация на Ближнем Востоке нормализуется. Сигналом на то, что индекс S&P 500 вошел в режим коррекции, станет его закрепление ниже уровня 3205 пунктов, но до этого пока далеко, считает Верников.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в четверг выросли акции ПАО "Коршуновский ГОК" (+10,2%), "ВСМПО-Ависма" (+8,6%), ПАО "Центр международной торговли" (+8,6%), ПАО "РБК" (+4,6%), "префы" ПАО "Саратовский НПЗ" (+4,2%), акции "ОГК-2" (+2,9%).

Подешевели акции ПАО "Лензолото" (-5,2% и -5,4% "префы"), "КАМАЗа" (-4,1%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (-3%), "Нижнекамскнефтехима" (-2,9%), ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" (-2,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 по Москве составил 41,32 млрд рублей (из них 7,36 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).