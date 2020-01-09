Рубль слабо изменился к евро и доллару, не найдя новых драйверов роста

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Изменения доллара США и евро на "Московской бирже" в четверг вечером незначительные; рубль весь день провел в боковике, не найдя новых драйверов для движения после заметного укрепления накануне, произошедшего на фоне снижения напряженности между США и Ираном после заявлений американского президента Дональда Трампа.

Курс доллара США составил 61,305 руб. в 19:00, что на 5,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов (8 января доллар упал на 57,25 копейки). Евро стоил 68,05 руб., подешевев на 0,25 копейки (накануне его потери составили 1,1 рубля). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла всего на 3 копейки - до 64,34 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует незначительные изменения в основных валютных парах 9 января, ожидая новых драйверов после заметного укрепления в среду благодаря улучшению настроений на мировых рынках капитала, произошедшему после заявлений Трампа в отношении Ирана.

"Как кажется, Иран отступил, что является хорошим обстоятельством для всех вовлеченных (в ситуацию - ИФ) сторон и очень хорошей вещью для мира", - сказал Трамп в среду в Белом доме, выступая с заявлением о планах разрешения иранского кризиса. Трамп объявил о решении применить новые экономические санкции против Ирана, но не уточнил, в чем будут заключаться ограничительные меры. Президент США также отметил, что его администрация одновременно продолжит изучать варианты ответных действий после проведенного Ираном обстрела баз в Ираке, на которых находятся американские военные. Трамп также заявил, что Вашингтон готов вести дело к миру со всеми, кто этого желает.

При этом цены на нефть эталонных марок возобновили снижение в четверг вечером после попыток роста в первой половине дня. Мартовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 подешевели на 0,55% - до $65,08 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на февраль на Нью-йоркской товарной бирже к этому времени опустились на 0,74% - до $59,17 за баррель. В среду обе марки упали в цене более чем на 4% на фоне ослабления опасений относительно конфликта между США и Ираном, а также данных о росте запасов сырья в США. В результате этого снижения, которое стало максимальным за полтора месяца, котировки вернулись к уровням середины декабря.

Министр нефти ОАЭ Сухейль Аль-Мазруи заявил в четверг, что конфликт между США и Ираном не ставит под угрозу поставки нефти через Ормузский пролив, но в любом случае страны ОПЕК и его союзники смогут обеспечить нужное предложение нефти для рынка, если будет необходимо. "Мы не прогнозируем дефицита поставок нефти, пока не будет катастрофической эскалации, которой мы не видим", - сказал он журналистам в Абу-Даби. В свою очередь генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо также сказал: "Мы остаемся уверены, что наши лидеры делают все возможное, чтобы нормализовать ситуацию до того, как она выйдет из-под контроля".

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 10 января на 67,17 копейки, до 61,2340 руб., и снизил курс евро на 1 рубль 32,22 копейки, до 68,0555 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи опустился в четверг на 55,23 копейки по отношению к 30 декабря (последний день торгов данными контрактами) и составил 61,2135 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 уменьшился на 40,65 копейки и составил 61,2308 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 888,303 млн, из которых $842,631 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 45,672 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 1 рубль 14,63 копейки по отношению к 30 декабря, до 67,9769 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 опустился на 51,38 копейки и составил 68,0132 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR748,829 млн, из которых EUR313,383 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR435,446 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке рублевых краткосрочных межбанковских кредитов (МБК) немного выросли в четверг по сравнению с концом 2019 года, в то время как стоимость среднесрочных кредитов (1-6 месяцев) в основном слегка снизилась. Так, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла на 2 базисных пункта (б.п.) - до 6,39% годовых, а ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок не изменилась и составила 6,42% годовых. Ставки на сроки 1 месяц и 3 месяца снизились на 2 б.п. и 4 б.п. - до 6,40% и 6,42% годовых соответственно, а ставка на срок 6 месяцев не изменилась, составив 6,47% годовых.

Банк России в четверг, 9 января, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1,28 трлн рублей (при лимите 1,28 трлн рублей и общем спросе 1,442 трлн рублей) в среднем по ставке 6,16% годовых. На предыдущем аналогичном депозитном аукционе, состоявшемся 30 декабря, банки разместили в ЦБ РФ 700 млрд рублей (при лимите 700 млрд рублей и общем спросе 732,1 млрд рублей) в среднем по ставке 6,07% годовых.

Кроме того, ЦБ РФ в целях абсорбирования структурного профицита банковской ликвидности 9 января разместил 28-й выпуск купонных облигаций (КОБР) в объеме 23,79 млрд рублей (при лимите 163,295 млрд рублей). Цена отсечения была определена на уровне 99,959% от номинала. Средневзвешенная цена аукциона - 99,9612% от номинала.