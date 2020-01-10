Доллар опустился ниже 61 рубля впервые с мая 2018 года

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Курс доллара США опустился на торгах Московской биржи в пятницу вечером ниже отметки 61 руб. впервые с 22 мая 2018 года; рубль укрепляется в основных валютных парах на фоне снижения напряженности между США и Ираном, а также ожиданий скорого подписания документов в рамках первой фазы торговой сделки США-Китай.

Курс доллара США составил 60,9875 руб. в 18:28, что на 30,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 67,7625 руб., подешевев на 27 копеек.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует укрепление на фоне активизировавшегося спроса глобальных инвесторов на рисковые активы после заявлений президента США Дональда Трампа в отношении Ирана. Президент США констатировал, что в результате осуществленных Ираном в ночь на среду ракетных ударов американцы не пострадали: "У нас нет пострадавших. Все наши солдаты - в безопасности, а военным базам причинен лишь минимальный ущерб". "Как кажется, Иран отступил, что является хорошим обстоятельством для всех вовлеченных сторон и очень хорошей вещью для мира", - сказал Трамп в ходе заявления о планах разрешения иранского кризиса.

На этом фоне глобальные инвесторы переключили свое внимание на торговую сделку между США и Китаем, которая должна быть заключена в середине января. Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ отправится в США, где на следующей неделе подпишет первую часть торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на Минторговли Китая. Президент США Дональд Трамп 31 декабря написал в Твиттере, что намерен подписать промежуточное торговое соглашение с Китаем 15 января.

В свою очередь цены на нефть продолжают снижаться в пятницу. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:28 по московскому времени составила $65,07 за баррель, что на 0,46% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Фьючерс на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подешевел на 0,82% - до $59,07 за баррель.