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Экспортные цены на пшеницу из РФ в начале года установили сезонный максимум

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Экспортные цены на российскую пшеницу (протеин 12,5%) с конца 2019 года выросли на $4 и установили новый сезонный максимум в $222 за тонну (FOB глубоководные порты), следует из еженедельного мониторинга компании "СовЭкон".

Как поясняют эксперты, рынок был поддержан ростом цен на мировых биржах, сильным рублем и ограниченным предложением внутри страны.

Пшеница на биржах в Чикаго и Париже по итогам недели подорожала на 1,6-1,8%. Контракты на обеих площадках остаются в выраженном повышательном тренде, цены достигли уровней середины 2019 года, отмечают эксперты.

Между тем, цены на пшеницу в глубоководных портах остались на уровне конца декабря - в пределах 13-13,3 тыс. рублей за тонну. Предложение ограничено, рыночная активность низка, ее оживление начнется на текущей неделе, прогнозируют в "СовЭконе".

"Несмотря на рост экспортных цен, маржинальность экспорта остается отрицательной. Для ее восстановления нужен либо более слабый рубль, либо дальнейший рост мировых цен, либо снижение внутреннего рынка", - отмечают эксперты, добавляя, что снижение цен на внутреннем рынке пока маловероятно - во всяком случае, в ближайшей перспективе. Владельцы зерна воодушевлены результатами очередного тендера египетской GASC (госкомпания по закупкам зерна), на котором цены выросли на $8-9 за тонну к уровню декабрьской закупки, и не спешат расставаться с запасами.

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