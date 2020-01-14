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Автоперевозчик "Деловые линии" сменил владельцев

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Основной владелец крупнейшего российского грузового автоперевозчика "Деловые линии" Александр Богатиков уступил 90% из своей доли в компании трем родственникам, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на данные ЕГРЮЛ. Он сделал это на фоне продолжающегося судебного разбирательства с экс-президентом А1 Михаилом Хабаровым, который хочет стать совладельцем "Деловых линий".

Ранее Богатикову принадлежало 100% ООО "АБ Групп", которое через "0578 Холдинг" владело 43% "Деловых линий". 30 декабря уставный капитал ООО был увеличен с 10 000 рублей до 1 млн рублей, а доля Богатикова сократилась до 10%. Владельцами по 30% ООО стали отец Богатикова, его брат Андрей и мать Эльвира.

Подобные изменения в схеме владения не могут сказаться на операционной деятельности "Деловых линий", - сообщил представитель этой компании. В "АБ Групп" перемены в структуре связали с "исключительно внутренними причинами", которые не связаны с судебными разбирательствами.

Незадолго до этих изменений - 25 декабря городской суд Петербурга отменил введенные в октябре обеспечительные меры в отношении "АБ Групп" по иску Solarstone, частично подконтрольной Хабарову. Ранее инвесткомпании А1 (входит в "Альфа-Групп" принадлежало 33% "Деловых линий", в 2015 году А1 продала эти акции. Сейчас Solarstone через Лондонский международный третейский суд требует от Богатикова $25 млн долга за услуги по управлению "Деловыми линиями".

Еще одна структура Хабарова и А1 - Caledor Consulting Limited - также в Лондоне судится с Богатиковым из-за неисполнения обязательств о сделке по покупке доли в "Деловых линиях". По данным источника газеты, у Хабарова был опцион на приобретение 30% в "Деловых линиях" через кипрскую Daglemor Trade, владевшую в 2015 году 100% акций группы. Но в конце 2017 года в результате серии сделок 43% "Деловых линий" перешло к "АБ Групп" Богатикова, а 57% перешло к структурам четырех физлиц.

Представитель Solarstone, управляющий партнер RussianLegal Андрей Козлов назвал

В Solarstone изменение структуры собственности "Деловых линий" расценивают как попытку Богатикова спрятать активы и не платить по искам, заявил представитель компании, управляющий партнер RussianLegal Андрей Козлов.

Александр Богатиков Деловые линии Михаил Хабаров А1 Лондон АБ Групп

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