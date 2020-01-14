Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,2-0,3%

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник ростом большинства blue chips на фоне стабилизации нефти и подъема внешних фондовых площадок в ожидании заключения торговой сделки первой фазы США и Китая; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили 0,2-0,3%.

К 10:01 по московскому времени индекс МосБиржи составил 3160,91 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1623,32 пункта (+0,2%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 3%.

Доллар просел до 61,23 рубля (-0,05 рубля).

Подорожали рублевые акции "РусГидро" (+3%), "Интер РАО" (+1%), "РусАла" (+0,7%), "НОВАТЭКа" (+0,6%), "Яндекса" (+0,6%), "Ростелекома" (+0,5%), "Башнефти" (+0,5%), "Распадской" (+0,5%), "Норникеля" (+0,4%), "ФСК ЕЭС" (+0,4%), "Северстали" (+0,4%).

Просели из-за отсечки на бирже дивидендов за третий квартал 2019 года акции "Магнитогорского металлургического комбината" (-1,8%, до 43,8 рубля; дивиденды - 1,65 рубля на акцию), также подешевели акции ПАО "Полюс" (-0,5%), "Татнефти" (-0,2%), "Мосбиржи" (-0,1%).

В США в понедельник индексы выросли на 0,3-1%, S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды в ожидании подписания первой части торгового соглашения между США и Китаем, сообщает MarketWatch.

При этом Минфин США в понедельник исключил КНР из списка валютных манипуляторов, что оказало дополнительное благоприятное влияние на настроения участников рынка.

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ прибыл в Вашингтон, где планируется подписание первой части торгового соглашения между США и Китаем. Ранее экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу подтвердил, что страны по-прежнему намерены подписать и обнародовать детали договора в среду.

По данным The Wall Street Journal, представители Вашингтона и Пекина договорились проводить встречи каждые полгода для обсуждения возникающих спорных вопросов, о чем будет объявлено в рамках подписания промежуточного соглашения в среду.

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении подписать с Китаем 15 января первую фазу торгового соглашения еще 31 декабря. Тогда же он отметил, что готов сразу же приступить к обсуждению второй фазы соглашения.

Кроме того, на этой неделе стартует сезон корпоративной отчетности за четвертый квартал 2019 года. Первыми, кто опубликует финансовую отчетность уже в ближайшие дни, станут крупнейшие американские банки, включая JPMorgan Chase & Co. и Wells Fargo & Co. В целом для представителей банковского сектора, бумаги которых входят в расчет S&P 500, ожидается повышение прибыли в среднем на 10,5%, сообщает S&P Global Market Intelligence. Это может стать вторым по величине подъема результатом среди 11 отраслевых групп индекса. Более значительный рост прогнозируется только для энергетических и коммунальных компаний - на 11,8%.

В целом для всех компаний из S&P 500 ожидается падение прибыли в минувшем квартале на 2% в годовом выражении. Однако эксперты отмечают, что по итогам 31 квартала подряд реальные результаты оказывались лучше прогнозов аналитиков.

Во вторник в Азии динамика индексов смешанная (японский Nikkei 225 после выходного дня вырос на 0,7%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,3%, китайский Shanghai Composite теряет 0,3%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 торгуется на уровне понедельника) в ожидании подписания промежуточного торгового соглашения между США и Китаем.

Объем китайско-американской торговли по итогам 2019 года составил $541,22 млрд, сократившись по сравнению с 2018 годом на 14,6%, сообщило Главное таможенное управление (ГТУ) КНР во вторник.

При этом китайский экспорт снизился за этот период на 12,5%, в то время как импорт американской продукции уменьшился на 20,9%.

Нефть в понедельник делает попытки стабилизации после падения к уровням 6-недельной давности на фоне ослабления напряженности в отношениях между США и Ираном; цена Brent находится на $0,1 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ накануне. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $64,28 за баррель (+0,1% и -1,2% в понедельник), февральская цена WTI - $58,11 за баррель (+0,1% и -1,5% накануне).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, настроения в Азии утром во вторник можно назвать позитивными, хотя индексы в Китае испытывают проблемы с ростом. Удаление КНР из списка валютных манипуляторов американским Минфином было благосклонно принято рынками. Кроме того, экспорт Китая в декабре вырос на 7,6% при ожиданиях роста на 3,2% и падения на 1,3% в предыдущем месяце. Импорт увеличился на 16,3% при ожиданиях роста на 9,6% и скромного повышения на 0,5% в ноябре.

Рынки продолжают получать сигналы о том, что США и КНР подпишут торговое соглашение первой фазы, а также начинают применять различные договоренности на практике. Оживление экспортно-импортных операций Китая является хорошей новостью для российских экспортеров. Поэтому рынок акций РФ может продолжить рост на ожиданиях оживления международной торговли. Впрочем, он также все еще относительно дешев с учетом прогнозируемой доходности в сравнении со ставкой ЦБ РФ, считает аналитик.

По словам аналитика Промсвязьбанка Романа Антонова, в начале недели на глобальных рынках преобладает оптимизм, который связан со скорым подписанием первой фазы торгового соглашения между США и Китаем 15 января.

Поводом для позитивных настроений послужило и решение министерства финансов США перестать считать Китай валютным манипулятором. КНР взял на себя обязательства воздержаться от конкурентной девальвации и публиковать данные об обменных курсах и внешних расчетах. На этом фоне юань укрепился до максимального за пять месяцев уровня. По данным СМИ, в рамках сделки с США Китай обязался увеличить закупки американских товаров на сумму $200 млрд в течение двух лет.

Из ключевых событий, которые могут повлиять на динамику ключевых индексов, можно выделить выход индекса потребительских цен в США и публикацию отчетности Citigroup, Wells Fargo и JPMorgan.

Индекс МосБиржи накануне в очередной раз обновил исторический максимум. Спрос по-прежнему концентрировался во внутренних секторах, также тянули рынок вверх Сбербанк и переписавший максимумы "Норникель". В условиях отсутствия внутренних инфоповодов индекс МосБиржи во вторник продолжит следование за мировыми площадками, с попыткой закрепиться в диапазоне 3150-3200 пунктов, считает Антонов.