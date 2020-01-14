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Источник сообщил о задымлении на Горьковском автозаводе

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - В одном из литейных цехов Горьковского автозавода (входит в группу "ГАЗ") в Нижнем Новгороде произошло задымление, открытого огня там нет, рассказал информированный источник "Интерфакса".

По его предварительным данным, очаг возгорания находится на покрасочном участке цеха. Никто не пострадал.

У "Интерфакса" нет официального подтверждения этой информации.

Сейчас основной конвейер завода не работает, на предприятии объявлен корпоративный отпуск до 24 января включительно. За это время на заводе планировали модернизировать производственные линии.

ГАЗ Нижний Новгород Горьковский автозавод

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