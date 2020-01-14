Источник сообщил о задымлении на Горьковском автозаводе

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - В одном из литейных цехов Горьковского автозавода (входит в группу "ГАЗ") в Нижнем Новгороде произошло задымление, открытого огня там нет, рассказал информированный источник "Интерфакса".

По его предварительным данным, очаг возгорания находится на покрасочном участке цеха. Никто не пострадал.

У "Интерфакса" нет официального подтверждения этой информации.

Сейчас основной конвейер завода не работает, на предприятии объявлен корпоративный отпуск до 24 января включительно. За это время на заводе планировали модернизировать производственные линии.