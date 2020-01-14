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Выходцы из "Яндекса" продали поставщику бизнес-информации свой американский стартап

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Американская Dun & Bradstreet приобрела калифорнийский стартап с российскими корнями Orb Intelligence, который специализируется на развитии базы данных о компаниях США.

Сделка была закрыта 8 января, ее финансовые условия не раскрываются, говорится в пресс-релизе Dun & Bradstreet.

Orb Intelligence зарегистрирована в Сан-Франциско в 2013 году программистами Марией и Максимом Гриневыми. Провайдер предлагает поставщикам ПО для маркетологов и корпоративным заказчикам данные о 57 млн компаний, которые позволяют проводить аналитику B2B продаж и маркетинга. Orb Intelligence собирает данные о компаниях из более 20 тыс. государственных источников, говорится на ее сайте.

Dun & Bradstreet благодаря этой сделке сможет обогатить данные о компаниях сведениями об их сайтах и активности в Интернете, что позволит повысить эффективность маркетинговых сервисов в сегменте B2B.

До запуска стартапа в США Гриневы работали в "Яндексе" - после того как в 2011 году продали интернет-компании проект для персонализации новостей из соцсетей The Tweeted Times.

В 2015 году Гринева рассказывала в интервью vc.ru, что проект привлек $200 тыс. ангельских инвестиций от четырех инвесторов. С тех пор данные о новых раундах финансирования Orb Intelligence, как и оценки бизнеса компании, не публиковались.

Гринева пока не ответила на запрос "Интерфакса".

Dun & Bradstreet основана в 1841 году и является самым известным в мире поставщиком информации о компаниях и бизнес-рисках, ее база данных охватывает более 350 млн юридических лиц практически во всех странах мира. В США присвоение DUNS номера, уникального идентификатора юридических лиц, созданного Dun & Bradstreet, является обязательным условием при регистрации компаний. В 2018 году Dun & Bradstreet была продана группе инвесторов за $6,9 млрд с учетом долга и перестала быть публичной. В 2017 году выручка Dun & Bradstreet превышала $1,74 млрд.

В России партнером Dun & Bradstreet является "Интерфакс", создатель системы СПАРК.

Orb Intelligence Dun & Bradstreet США Калифорния Мария Гринева Максим Гринев

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