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ХроникаПослание президентаОбновлено в 14:58

В Минфине заявили о рассмотрении вопроса докапитализации ВТБ

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Вопрос докапитализации ВТБ рассматривается, но любые действия с акциями госбанка будут связаны с тем, чтобы не навредить существующим инвесторам. Об этом заявил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев в кулуарах проходящего в РАНХиГС Гайдаровского экономического форума.

"ВТБ - тяжелая история, потому что он под секторальными санкциями. Любое действие, связанное с акциями ВТБ, будет связано с тем, чтобы не навредить существующим инвесторам. Потому что если сделать это "в лоб", просто взять и разместить на рынке акции любой компании под секторальными санкциями, то это может быть рассмотрено OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций - ИФ) как нарушение санкций, и, таким образом, все акции могут быть "заражены", и это, конечно, нехорошо и может распространяться еще на дополнительных инвесторов. Поэтому первое, что мы будем смотреть вместе с Росимуществом, - это как сделать так, чтобы не навредить всем вот этим держателям", - сказал Моисеев.

"Отвечая на ваш вопрос, да, вопрос докапитализации в капитал рассматривается. Это правда - вероятно такое решение. Да, допэмиссия. Но она сейчас именно рассматривается, потому что есть сейчас плюсы и минусы. Минусы - это то, что любая допэмиссия - она, конечно, распылит существующих держателей, плюс то, что у нас, к сожалению, у всех этих государственных банков, которые являются SSI (находятся в списке секторальных санкций SSI, Sectoral Sanctions Identifications - ИФ), у нас достаточно ограниченный способ докапитализации, которая в связи с "Базелем" требуется. И вот пока не знаем, это все вилами на воде писано, пока не придумали", - добавил он.

Правительство РФ в конце прошлого года утвердило план приватизации на трехлетний период, куда также вошел ВТБ. Долю государства в капитале банка планируется сократить с нынешних 61% до 50% + 1 акция.

"У нас много компаний, например, "Совкомфлот", стоят в программе приватизации еще с начала 2000-х годов. То есть, я скажу небольшую крамолу, но у нас внесение в план 2020-2022 годов не означает обязательности продажи в этот период. И там разные варианты. Если будет найдено решение, которое удовлетворит в этом смысле акционеров, не будет разрушительным, я думаю, что докапитализация будет перенесена на какой-то срок дальше. То есть программа приватизации - речь очень гибкая. И решение, которое несет ущерб акционерам, приниматься не будет", - заявил Моисеев.

Комментируя возможность выплаты банком ВТБ дивидендов за 2019 год в размере 50% от чистой прибыли, он сказал: "Мы возвращаемся к этим вещам. Но посмотрим, как, что пойдет. Там на самом деле сейчас у нас работа продолжается по ОПК. (...) Мы будем смотреть на влияние всех этих решений по ОПК на капитал банка. Наша главная задача, чтобы банки наращивали кредитование".

ВТБ Минфин РФ Алексей Моисеев РАНХиГС Гайдаровский экономический форум

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