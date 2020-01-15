В Минфине заявили о рассмотрении вопроса докапитализации ВТБ

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Вопрос докапитализации ВТБ рассматривается, но любые действия с акциями госбанка будут связаны с тем, чтобы не навредить существующим инвесторам. Об этом заявил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев в кулуарах проходящего в РАНХиГС Гайдаровского экономического форума.

"ВТБ - тяжелая история, потому что он под секторальными санкциями. Любое действие, связанное с акциями ВТБ, будет связано с тем, чтобы не навредить существующим инвесторам. Потому что если сделать это "в лоб", просто взять и разместить на рынке акции любой компании под секторальными санкциями, то это может быть рассмотрено OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций - ИФ) как нарушение санкций, и, таким образом, все акции могут быть "заражены", и это, конечно, нехорошо и может распространяться еще на дополнительных инвесторов. Поэтому первое, что мы будем смотреть вместе с Росимуществом, - это как сделать так, чтобы не навредить всем вот этим держателям", - сказал Моисеев.

"Отвечая на ваш вопрос, да, вопрос докапитализации в капитал рассматривается. Это правда - вероятно такое решение. Да, допэмиссия. Но она сейчас именно рассматривается, потому что есть сейчас плюсы и минусы. Минусы - это то, что любая допэмиссия - она, конечно, распылит существующих держателей, плюс то, что у нас, к сожалению, у всех этих государственных банков, которые являются SSI (находятся в списке секторальных санкций SSI, Sectoral Sanctions Identifications - ИФ), у нас достаточно ограниченный способ докапитализации, которая в связи с "Базелем" требуется. И вот пока не знаем, это все вилами на воде писано, пока не придумали", - добавил он.

Правительство РФ в конце прошлого года утвердило план приватизации на трехлетний период, куда также вошел ВТБ. Долю государства в капитале банка планируется сократить с нынешних 61% до 50% + 1 акция.

"У нас много компаний, например, "Совкомфлот", стоят в программе приватизации еще с начала 2000-х годов. То есть, я скажу небольшую крамолу, но у нас внесение в план 2020-2022 годов не означает обязательности продажи в этот период. И там разные варианты. Если будет найдено решение, которое удовлетворит в этом смысле акционеров, не будет разрушительным, я думаю, что докапитализация будет перенесена на какой-то срок дальше. То есть программа приватизации - речь очень гибкая. И решение, которое несет ущерб акционерам, приниматься не будет", - заявил Моисеев.

Комментируя возможность выплаты банком ВТБ дивидендов за 2019 год в размере 50% от чистой прибыли, он сказал: "Мы возвращаемся к этим вещам. Но посмотрим, как, что пойдет. Там на самом деле сейчас у нас работа продолжается по ОПК. (...) Мы будем смотреть на влияние всех этих решений по ОПК на капитал банка. Наша главная задача, чтобы банки наращивали кредитование".