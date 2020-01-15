Биткойн дорожает рекордными для начала года темпами с января 2012г.

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Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Курс биткойна вырос с начала января примерно на 20% и приблизился к $9 тыс., свидетельствуют данные портала CoinDesk, специализирующегося на цифровых валютах.

Это максимальный подъем курса биткойна для начала года с января 2012 года. Другие криптовалюты также подорожали: Ethereum - на 25%, XRP - на 20%.

Катализатором роста стали надежды инвесторов на большее широкое внедрение криптовалют, пишет The Wall Street Journal. Биржевой оператор CME Group на прошлой неделе запустил торговлю опционами на фьючерсы на биткойн, что, по мнению инвесторов, может повысить интерес к цифровым активам со стороны профессиональных игроков.

Управляющий партнер Quail Creek Ventures Майкл Конн, который инвестирует в цифровые активы, ожидает более широкого распространения биткойнов и других криптовалют, что приведет к росту цен этих активов.

В 2019 году курс биткойна переживал взлеты и падения. Летом он превысил $12 тыс. на новостях о планах Facebook по запуску собственной криптовалюты Libra. Однако оптимизм позже рассеялся из-за обеспокоенности в связи с регулированием криптовалют в США и других странах. В ноябре курс биткойна упал ниже $7 тыс. Несмотря на это, по итогам года криптовалюта подорожала почти в два раза и стала одним из наиболее прибыльных активов.