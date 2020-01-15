Стоимость активов инвесткомпании BlackRock впервые превысила $7 трлн

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Американская инвесткомпания BlackRock, крупнейшая в мире по объему активов под управлением, увеличила чистую прибыль в четвертом квартале 2019 года на 40%, при этом стоимость ее активов впервые превысила $7 трлн.

Как сообщается в пресс-релизе BlackRock, ее чистая прибыль в октябре-декабре составила $1,3 млрд по сравнению с $927 млн за аналогичный период годом ранее.

Прибыль в расчете на акцию составила $8,29 против $5,78 годом ранее. Показатель превзошел прогнозы аналитиков, опрошенных Factset, которые в среднем ожидали чистую прибыль в размере $1,2 млрд, или $7,75 на акцию.

Выручка компании увеличилась в прошедшем квартале на 16%, до $4 млрд, против $3,43 млрд годом ранее, также превысив ожидания экспертов.

Компания зафиксировала в третьем квартале этого года чистый приток активов в размере $128,8 млрд. Биржевые фонды iShares привлекли $75,2 млрд в октябре-декабре.

Стоимость активов, находящихся под управлением BlackRock, в минувшем квартале увеличилась на 24% в годовом выражении и составила рекордные $7,43 трлн.

Акции BlackRock в ходе торгов в Нью-Йорке в среду растут на 2,06%. С начала года капитализация компании выросла на 5,2%, до $80,4 млрд.