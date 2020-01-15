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Стартовал отбор претендентов на конкурс "Деловая книга года" на CrowdSpace

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Началось формирование шорт-листа книг, которые примут участие в финале ежегодного конкурса "Деловая книга года в России", который проводится PwC.

"Народное" голосование, на основании которого будут формироваться списки претендентов на победу – по пять в каждой из номинаций, пройдет на кроудсорсинговой площадке CrowdSpace в течение двух месяцев.

Начиная с 15 марта 2020 года к выбору победителей приступит экспертное жюри. Лауреаты премии, которая в этом году присуждается уже в пятый раз, будут по традиции объявлены в рамках Петербургского международного экономического форума.

Управляющий партнер PwC в России Игорь Лотаков сообщил, что в этом году впервые лучшие книги будут определяться в трех номинациях. К двум имеющимся - "Лучшая книга российского автора" и "Лучшая книга иностранного автора" - будет добавлена третья - "Лучшая книга в помощь бизнесу".

В этой номинации будут соперничать книги, содержащие рекомендации по улучшению качества работы HR, PR и других корпоративных служб компаний, а также произведения, обучающие искусству переговоров и другим навыкам, полезным для ведения бизнеса, говорится в пресс-релизе PwC.

Как и в минувшие годы, председателем жюри конкурса станет Рубен Варданян, известный предприниматель, инвестбанкир и филантроп.

"Деловая книга года в России" — единственная специализированная премия в области бизнес-литературы. На соискание премии выдвигаются произведения, изданные на русском языке в год, предшествующий проведению премии, и авторские переводы произведений, изданных за рубежом не ранее чем за два года до их издания на русском языке в России.

В 2019 г. победителем конкурса PwC стали книги "Переговоры с монстрами" Игоря Рызова и "Рискуя собственной шкурой. Скрытая ассиметрия повседневной жизни" Нассима Талеба.

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