Рубль отыграл часть потерь к доллару и евро, вызванных отставкой правительства

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Доллар и евро немного повышаются на "Московской бирже" в среду вечером; рубль отыграл значительную часть потерь, понесенных сразу после объявления решения об отставке правительства РФ, и лишь умеренно дешевеет к бивалютной корзине в ожидании подписания первой фазы торгового соглашения между США и Китаем.

Курс доллара США составил 61,595 руб./$1 в 19:00, что на 15 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 68,69 руб./EUR1, подорожав на 31,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 22,4 копейки - до 64,79 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль отыграл значительную часть потерь, понесенных сразу после объявления об отставке правительства РФ, и лишь немного снижается к доллару и евро на вечерних торгах. При этом рубль не отреагировал на ежегодное послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, состоявшееся в среду.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" ведущий аналитик по международным рынкам компании "Открытие брокер", Chartered Financial Analyst (CFA) Алексей Корнилов, повышательная динамика курса доллара по отношению к рублю началась еще в ходе торгов в понедельник, что было связано с новостями, что Минфин РФ планирует увеличить ежедневные объемы закупок валюты. "Сегодня же новости, которые могли повлиять на рынок, а именно сообщения об отставке правительства России, на самом деле оказали не очень существенное влияние на курс рубля. В основном повышательная динамика была обусловлена решением Минфина", - отметил Корнилов.

Участники рынка находятся в ожидании подписания первой фазы торгового соглашения США и КНР. Президент США Дональд Трамп и находящийся в Вашингтоне вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ планируют подписать соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора между двумя странами в среду. Между тем оптимизм в отношении торгового соглашения США и Китая несколько ослаб в связи с комментариями американского Минфина.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что отмена пошлин на китайские товары не предусмотрена первой фазой торговой сделки. "Пошлины сохранятся до заключения второй фазы соглашения. Если стороны согласуют вторую фазу быстро, президент может рассмотреть снижение пошлин, - отметил Мнучин. - Если нет, то облегчения в плане пошлин для Китая не будет. Это не имеет ничего общего с выборами или чем-то еще".

Как сообщалось, переговоры по второй фазе планируется начать незамедлительно после подписания соглашения по первой.

"Оптимизм в отношении подписания сделки США-Китай постепенно сошел на нет, так как заключение промежуточного соглашения не отменяет существенной части торговых пошлин, а подписание окончательного документа, по всей видимости, будет отложено на неопределенный срок. В результате доллар пребывал в положительной зоне на большинстве площадок EM, отражая снижение аппетита инвесторов к риску. На локальном рынке доллар днем постепенно укрепился до 61,6 руб./$1 (против открытия на отметке 61,39 руб./$1), однако после нескольких неудачных попыток преодолеть данный уровень отступил. Позднее американская валюта уже с легкостью взяла данный рубеж и даже поднималась выше 61,8 руб. (впервые за последнюю неделю), укрепляясь на сообщении об отставке правительства РФ. Однако рынок достаточно быстро успокоился и еще до окончания рабочего дня рубль отыграл все потери. В ближайшее время внимание инвесторов вновь вернется к внешним рынкам, где ожидается подписание первого этапа торговой сделки между США и Китаем. Нельзя исключать, что весь оптимизм в связи с данным событием уже был отыгран за последние дни, итоги сделки не удовлетворят участников рынка, и заключение торгового соглашения будет сопровождаться коррекцией рынков вместе с укреплением американской валютой", - отметил начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Нефть

Цены на нефть снижаются на торгах в среду после публикации статданных, указавших на значительно более существенный, чем ожидалось, рост запасов нефти в США.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:05 по Москве снизилась на 1,09% - до $63,7 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 1,06% - до $57,64 за баррель.

Согласно докладу Минэнерго США, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 10 января, выросли на 2,5 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали рост на 500 тыс. баррелей.

Американский институт нефти (API) ранее сообщил, что запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,1 млн баррелей.

Служба энергетической информации (Energy Information Administration, EIA) Минэнерго США во вторник повысила прогноз стоимости нефти WTI на 2020 год на 7,7% - до $59,25 за баррель, для Brent - на 7,1%, до $64,83 за баррель.

EIA ожидает, что как предложение нефти на мировом рынке, так и спрос на нее увеличатся в 2020 году.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 16 января на 1,88 копейки, до 61,4328 руб./$1, и уменьшил курс евро на 4,66 копейки, до 68,3747 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в среду на 9,98 копейки по отношению ко вторнику и составил 61,4927 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 12,13 копейки и составил 61,5257 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 702,976 млн, из которых $847,319 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 855,657 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 8,13 копейки, до 68,4418 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 22,51 копейки и составил 68,5362 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR1 млрд 30,997 млн, из которых EUR267,055 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR763,942 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках 6,33% и 6,38% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также остались на уровнях вторника - 6,43%, 6,47% и 6,48% годовых.