Московская фиксированная телефонная связь перешла под бренд МТС

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - МТС завершила перевод мобильной и фиксированной телефонной связи в Москве под единое управление и с 15 января начала приучать потребителей к тому, что бренда "МГТС" скоро не будет, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на представителя оператора.

О планах МТС провести реструктуризацию стало известно в сентябре 2019 года. Раньше фиксированным бизнесом в Москве управляла МГТС, 94,7% которой принадлежит МТС. Число людей, которые пользуются стационарными телефонами давно сокращается, отметил изданию гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. По его мнению, объединение брендов и личных кабинетов абонентов позволит МТС повысить лояльность клиентов, но едва ли поможет переманить клиентов конкурентов.

В рекламной компании, приуроченной к завершению объединения бизнесов, используются логотипы обоих брендов - синее яйцо МГТС и красное от МТС Home. Оба символа будут использоваться в течение переходного периода, пока абоненты не привыкнут, что МТС стал также оператором фиксированной связи, объяснил коммерческий директор Московского региона МТС Алексей Назаров.

МТС также предложит абонентам возможность оплаты фиксированных и мобильных услуг единым счетом, единый личный кабинет и ID для мобильного приложения "Мой МТС".

Также в рекламе будет продвигаться новый акционный пакет, который включает домашний интернет, ТВ и подписку на онлайн-кинотеатр ivi, уточнили в МТС.

По данным "ТМТ Консалтинга", на конец третьего квартала 2019 года абонентская база МТС на рынке широкополосного доступа в интернет (ШПД) с учетом показателей МГТС достигла 3,3 млн подключений. Оператор занимает третье место на рынке после "Ростелекома" и "ЭР-Телекома". Общее количество абонентов ШПД в России составило 33,1 млн, проникновение услуги достигло почти 60% домохозяйств, а объем рынка — 35,3 млрд рублей, напоминает "Коммерсантъ".

В МТС отметили, что за 2019 год число пользователей фиксированных и мобильных услуг в одном пакете увеличилось на 26%, а выручка от услуг мобильной связи по виртуальной модели МГТС — более чем на 30%.