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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 12:36

Автодилеры подняли цены на новые машины до 5% из-за утильсбора и инфляции

Автодилеры подняли цены на новые машины до 5% из-за утильсбора и инфляции
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Крупнейшие российские автодилеры подняли цены на автомобили на 1-5% из-за роста утильсбора, инфляции и обновления модельного ряда, ожидают дальнейшего удорожания машин ко второму кварталу.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе автодилера "Рольф", который получает рекомендованные розничные цены от более двух десятков производителей и импортеров, с января стоимость машин большинства брендов выросла в среднем на 1-3%, что не является пределом.

"В этом году фактором повышения цен, помимо инфляции, стало и увеличение утилизационного сбора. В то же время, как мы видели на примере прошлых лет, корректировки прайс-листов происходят в течение всего года на отдельные модели и комплектации, - приводит пресс-служба "Рольфа" комментарий директора по развитию компании Владимира Мирошникова. - Резкий скачок цен мог бы отпугнуть покупателей, поэтому цены обычно растут постепенно. Только из-за повышения утилизационного сбора цены на новые автомобили должны вырасти на 2-5% в зависимости от класса и страны производства".

В пресс-службе автодилера "Авилон", продающего в РФ 29 марок автомобилей, в частности, премиальных брендов, "Интерфаксу" сообщили об увеличении цен с 1 января в среднем на 2-5%. Основными причинами роста дилер также называет повышение утильсбора, инфляцию и обновление модельного года.

"Индексация цен продолжится еще в течение года, поскольку многие из автопроизводителей распределили рост стоимости автомобилей на несколько периодов, чтобы сохранить свои позиции на российском рынке. Первое ожидаемое повышение цен придется на февраль-март", - прогнозирует дилер.

Так, в связи с обновлением модельного ряда "Авилон" поднял цены на машины Fiat (в среднем на 50 тыс. руб.), Mitsubishi (в среднем на 30 тыс. руб.), Peugeot (от 12 до 30 тыс. руб. в зависимости от модели), Citroen (от 12 до 80 тыс. руб. в зависимости от модели и комплектации). В том числе из-за роста утильсбора стали дороже автомобили Hyundai (от 10 до 50 тыс. руб. в зависимости от модели). Цены на Volkswagen выросли из-за инфляции (от 40 до 110 тыс. в зависимости от модели).

С увеличением ставки утильсбора дилер связывает удорожание автомобилей Maserati (+3-4%), Mercedes-Benz (+3,5%), BMW (+1,5-4%), Audi (+1,7-1,8%), Chevrolet (на модель Tahoe - рост от 2,2% до 3,9%, Traverse - от 1,3% до 1,5% в зависимости от комплектации), Jeep (+3% на модели Cherokee и Wrangler), Volvo (1-4% в зависимости от модели), Rolls-Royce (рост на 400 тыс. руб. на весь модельный ряд), Cadillac (на модель Escalade - от 3,9% до 5,1%, на Escalade ESV - от 3,7% до 4,9% в зависимости от комплектации). При этом премиальные Ferrari и Aston Martin не обновили прайс-листы.

В свою очередь, в ГК "АвтоСпецЦентр" "Интерфаксу" сообщили, что цены на новые машины с начала года повысились до 3% в зависимости от бренда. "Этот рост пока обеспечен инфляцией. Повышение ставок утилизационного сбора скажется на индексации цен на автомобили 2020 года выпуска ближе ко второму кварталу", - приводит пресс-служба компании слова гендиректора "АвтоСпецЦентра" Дениса Петрунина.

Он отмечает, что "нишевые импортные бренды, продажи которых измеряются несколькими тысячами автомобилей в год, вероятно, будут покидать российский рынок в ближайшей перспективе".

"Мы прогнозируем сокращение рынка на 5% по итогам 2020 года. Но и для этого необходимы масштабные программы стимулирования спроса, охватывающие весь массовый сегмент рынка, иначе падение может быть больше", - говорит глава автодилера.

По его мнению, продажи на российском рынке могло бы поддержать увеличение порога суммы на новые автомобили, подпадающие под программы льготного автокредитования, с 1 млн руб. до 1,5 млн руб.

Об автодилерах

"Рольф" - крупнейший в России автодилер, имеющий более 60 салонов в Москве и Санкт-Петербурге. В 2018 году компания заняла 11% рынка по выручке (229,7 млрд руб.), а в отчетности за I полугодие 2019 года задекларировала рост выручки на 13,4% (до 76,9 млрд руб.) и увеличение в 1,7 раза чистой прибыли (до 2,85 млрд руб.).

"Авилон" - крупный российский автомобильный холдинг, имеющий в своем портфеле 29 автомобильных брендов, в частности, премиальных. В 2018 году компания реализовала 36,9 тыс. автомобилей. Выручка компании составила более 93 млрд рублей.

"АвтоСпецЦентр" (АСЦ) - также один из крупных игроков российского авторынка, в состав которого входят 26 дилерских центров в Москве и Подмосковье, центры по продаже грузовиков иностранных брендов. Выручка компании за 2018 год, по данным ее сайта, составила 59,7 млрд руб.

Рольф Авилон АвтоСпецЦентр

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