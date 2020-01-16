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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 17:59

"РусГидро" пожалуется в ЦБ на публикацию о реструктуризации компании

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - ПАО "РусГидро" сообщило, что попросит Банк России проверить на предмет попыток манипулирования рынком статью о планах по реструктуризации этой группы. Публикация вызвала сильные колебания ее котировок.

14 января "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщил, что в правительстве планируют обсудить схему по выводу "РусГидро" из-под прямого контроля государства так, что группа станет "дочкой" АО "РАО ЭС Востока". Акции АО, которое на 100% принадлежит "РусГидро" могут передать государству с последующим многократным ростом дивидендных выплат ПАО "РусГидро". В этом же номере вышло интервью с гендиректором "РусГидро" Николаем Шульгиновым, который заявил, что менеджмент не поддерживает и не планирует такую реструктуризацию.

Шульгинов подчеркнул, что компания не разрабатывала данную схему, запросов из правительства или иного органа власти в компанию не поступало.

"Мы не собираемся поднимать эту тему, ее нет в новом проекте плана повышения стоимости, который сейчас разработали по поручению вице-премьера Юрия Трутнева. Нецелесообразно делать такую схему в ущерб интересам мажоритарного акционера - государства. В этой схеме нет идеи, она не решает стратегическую задачу развития Дальнего Востока. ... От того, что дивиденды перейдут из "РусГидро" в какую-то новую компанию, ничего же не изменится для региона", - говорил он.

Пресс-секретарь председателя совета директоров "РусГидро" Юрия Трутнева говорил "Интерфаксу", что вице-премьер знаком с этим предложением.

"РусГидро" получила "РАО ЭС Востока" в 2011 году. Идея превращения "РАО ЭС Востока" в материнскую компанию "РусГидро" обсуждалась еще в 2016 году, но была отклонена.

В 2017 году "РусГидро" и ВТБ заключили форвардный контракт на 55 млрд руб., целью которого было снижение долговой нагрузки "РАО ЭС Востока".

"РАО ЭС Востока" ранее управляла электроэнергетикой на Дальнем Востоке, сейчас эти функции переданы в соответствующий дивизион "РусГидро". Группа "РусГидро" консолидировала 99,98% уставного капитала "РАО ЭС Востока".

Русгидро Коммерсантъ ВТБ Дальний Восток

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