Недельный приток капитала в акции РФ обновил рекорд последних двух лет

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Притоки капитала в акции и облигации РФ по итогам недели, завершившейся 15 января, зафиксировали пиковые значения, однако есть опасения, что с середины февраля начнется разворот, сообщается в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова.

Совокупный чистый приток капитала на фондовый и долговой рынки РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за период с 9 по 15 января составил $470 млн против притока $170 млн неделей ранее, по данным EPFR Global.

Чистый приток капитала в российские акции со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за отчетный период составил порядка $340 млн против притока $90 млн неделей ранее (рекордный приток с февраля 2018 года). В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован чистый приток на уровне $200 млн, на предыдущей неделе приток равнялся $30 млн (второе по объему максимальное значение с февраля 2018 года).

"Активные фонды, ориентированные на Россию, отчитались о притоках в размере $156 млн, большая часть из которых пришлась на страновые фонды EastCapital, Robur, BNP Paribas и SEB. Притоки в фонды акций GEM составили $1,6 млрд. Таким образом, совокупные притоки по итогам недели достигли $340 млн, что стало рекордным результатом за последние почти два года. Как и тогда (в январе 2018 года), притоки оказали мощную краткосрочную поддержку рынку, однако в ближайшие недели риски коррекции повышаются", - пишет Смольянинов.

В облигациях РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в облигации РФ) был зафиксирован чистый приток капитала на уровне $130 млн против притока $80 млн неделей ранее (лучшие пять недель с января 2019 года). В фондах облигаций, ориентированных только на Россию, наблюдался чистый приток капитала на уровне $30 млн.

"Фонды облигаций GEM получили $2 млрд новых денег, обеспечив этому классу активов еще одну неделю значительных притоков. В российские фонды облигаций также вернулись деньги - притоки составили $33 млн. В результате последние 5 недель стали лучшим периодом для российских бондов за последний год", - говорится в обзоре.