Поиск
ХроникаНовое правительствоОбновлено в 22:35

Недельный приток капитала в акции РФ обновил рекорд последних двух лет

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Притоки капитала в акции и облигации РФ по итогам недели, завершившейся 15 января, зафиксировали пиковые значения, однако есть опасения, что с середины февраля начнется разворот, сообщается в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова.

Совокупный чистый приток капитала на фондовый и долговой рынки РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за период с 9 по 15 января составил $470 млн против притока $170 млн неделей ранее, по данным EPFR Global.

Чистый приток капитала в российские акции со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за отчетный период составил порядка $340 млн против притока $90 млн неделей ранее (рекордный приток с февраля 2018 года). В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован чистый приток на уровне $200 млн, на предыдущей неделе приток равнялся $30 млн (второе по объему максимальное значение с февраля 2018 года).

"Активные фонды, ориентированные на Россию, отчитались о притоках в размере $156 млн, большая часть из которых пришлась на страновые фонды EastCapital, Robur, BNP Paribas и SEB. Притоки в фонды акций GEM составили $1,6 млрд. Таким образом, совокупные притоки по итогам недели достигли $340 млн, что стало рекордным результатом за последние почти два года. Как и тогда (в январе 2018 года), притоки оказали мощную краткосрочную поддержку рынку, однако в ближайшие недели риски коррекции повышаются", - пишет Смольянинов.

В облигациях РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в облигации РФ) был зафиксирован чистый приток капитала на уровне $130 млн против притока $80 млн неделей ранее (лучшие пять недель с января 2019 года). В фондах облигаций, ориентированных только на Россию, наблюдался чистый приток капитала на уровне $30 млн.

"Фонды облигаций GEM получили $2 млрд новых денег, обеспечив этому классу активов еще одну неделю значительных притоков. В российские фонды облигаций также вернулись деньги - притоки составили $33 млн. В результате последние 5 недель стали лучшим периодом для российских бондов за последний год", - говорится в обзоре.

Россия

Новости

Капитализация Alphabet превысила $1 трлн

Капитализация Alphabet превысила $1 трлн

Бывшего заместителя Амана Тулеева начали судить за превышение полномочий

"РусГидро" пожалуется в ЦБ на публикацию о реструктуризации компании

"РусГидро" пожалуется в ЦБ на публикацию о реструктуризации компании
Новое правительство

Мишустин потребовал за два года создать систему адресной социальной помощи

Дело о шпионаже Карины Цуркан

Бывшего топ-менеджера "Интер РАО" Цуркан выпустили из СИЗО

Премьер Латвии допустил поставки нефти для Белоруссии через латвийские порты

Автодилеры подняли цены на новые машины до 5% из-за утильсбора и инфляции

Автодилеры подняли цены на новые машины до 5% из-за утильсбора и инфляции

Акции Яндекса взлетели на 4% после обещания о поддержке от Мишустина

Акции Яндекса взлетели на 4% после обещания о поддержке от Мишустина

Московская фиксированная телефонная связь перешла под бренд МТС

США и Китай уже начали переговоры по второй фазе торгового соглашения

США и Китай уже начали переговоры по второй фазе торгового соглашения
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');