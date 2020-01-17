Рубль слегка укрепился к доллару и евро на фоне сохраняющегося спроса на активы EM

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Доллар США и евро слегка снизились на Московской бирже в пятницу утром; рубль укрепился к бивалютной корзине на фоне сохраняющегося спроса глобальных инвесторов на активы развивающихся стран (EM) после подписания документов первой фазы торговой сделки между США и Китаем.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 61,61-61,67 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 61,625 руб./$1 (-3,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 68,6375 руб./EUR1 (-3,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 3,5 копейки к уровню закрытия 16 января, до 64,78 рубля.

Доллар при этом оказался на 5,56 копейки выше уровня действующего официального курса, а евро - на 1,85 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует плавный рост в основных валютных парах в начале торгов 17 января благодаря спросу глобальных инвесторов на активы и валюты emerging markets после подписания в среду, 15 января, соглашения о первой фазе урегулирования торгового спора между США и Китаем. Соглашение, в частности, предполагает, что Китай нарастит импорт товаров из США минимум на $200 млрд в течение двух лет. По данным СМИ, в обмен на это Вашингтон не будет вводить дополнительные ограничения в отношении Китая. Переговоры с Пекином по второй фазе торгового соглашения уже начались, сообщил вице-президент США Майк Пенс в интервью Fox Business Network.

Международное рейтинговое агентство Fitch улучшило прогноз роста мировой экономики на 2020 год вслед за подписанием США и Китаем торгового соглашения. Согласно новому прогнозу Fitch, мировая экономика в этом году увеличится на 2,6%, как и годом ранее. Предыдущий прогноз Fitch, опубликованный 5 декабря, предполагал, что мировой ВВП вырастет на 2,5% в текущем году. Прогноз подъема экономики Китая на 2020 год повышен экспертами Fitch на 0,2 процентного пункта - до 5,9%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок не демонстрируют существенных изменений на торгах в пятницу утром после уверенного подъема накануне. Поддержку нефтяным котировкам оказали надежды на то, что торговая сделка Вашингтона и Пекина позволит стимулировать рост. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по Москве составила $64,59 за баррель, что всего на 0,05% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг, 16 января, фьючерсы выросли в цене на 0,97%, до $64,62 за баррель. Фьючерс на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подешевел на 0,03% - до $58,51 за баррель.