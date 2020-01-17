Bombardier задумалась о выходе из совместного предприятия с Airbus

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Канадская авиа- и машиностроительная корпорация Bombardier рассматривает возможность выхода из совместного предприятия с Airbus SE по строительству коммерческих самолетов из-за растущих производственных расходов.

Как сообщается в пресс-релизе канадской компании, необходимость вкладывать дополнительные средства в финансирование производства коммерческих лайнеров может поставить под угрозу получение прибыли в будущем и отрицательно сказаться на стоимости совместного предприятия.

Bombardier сообщила, что необходимость в дополнительных средствах для поддержки производства может поставить будущее совместного предприятия под угрозу. Компания, которой принадлежит около трети СП, согласилась инвестировать до $225 млн в партнерство с Airbus в 2018 году и максимум $350 млн - в 2019-м.

Компания также сообщила, что ждет более слабых финансовых показателей в четвертом квартале, чем изначально ожидалось.

Акции Bombardier по итогам торгов в Торонто в четверг упали на 24%.