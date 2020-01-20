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В Oxfam выяснили, что все миллиардеры мира оказались богаче 60% населения Земли

Эксперты организации констатировали, что экономическое неравенство в мире вышло из-под контроля

В Oxfam выяснили, что все миллиардеры мира оказались богаче 60% населения Земли
Фото: Vostock-photo

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Состояние 2,1 тыс. миллиардеров в мире в совокупности превышает общий достаток 4,6 млрд людей, которые составляют 60% населения планеты, говорится в исследовании Oxfam, опубликованном в понедельник.

"Экономическое неравенство вышло из-под контроля. В 2019 году состояние миллиардеров в мире - 2 153 человек - было больше, чем у 4,6 млрд людей", - говорится в докладе организации, занимающейся решением проблем с бедностью.

Согласно исследованию, обнародованному в преддверии начала Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе, "неравенство в мире шокирующе укоренилось, а число миллиардеров за последнее десятилетие увеличилось вдвое".

Кроме того, если брать все население планеты, то люди, входящие в 1% наиболее богатых ее жителей, в совокупности имеют состояние, в два раза превышающее достаток 6,9 млрд людей в мире. Исследование также показало, что, например, состояние 22 самых богатых людей в мире больше, чем совокупный достаток всех женщин Африки.

"Разрыв между богатыми и бедными нельзя уменьшить без осознанных мер, направленных на ликвидацию неравенства. И слишком маленькое количество правительств привержено этому", - сказал главный исполнительный директор Oxfam India Амитабх Бехар.

Он указал, что "женщины и девочки - это одни из тех, кто получает меньше всего выгоды от сегодняшней экономики". Бехар призвал власти всех стран принимать активные действия, чтобы положить конец высокому уровню неравенства между бедными и богатыми.

"Они (правительства - ИФ) должны гарантировать, что корпорации и богатые люди платили надлежащую долю налогов и увеличивали инвестиции в общественные услуги и инфраструктуру", - сказал главный исполнительный директор Oxfam India.

В докладе отмечается, что он составлен на основе последних и наиболее всеобъемлющих доступных данных, в частности, полученных от Credit Suisse Research Institute.

Oxfam Амитабх Бехар

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