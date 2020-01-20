Сбербанк собрался обанкротить еще одну структуру агрохолдинга "Пулковский"

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Сбербанк намерен обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве ООО "Агрохолдинг "Пулковский" (Тосно, Ленинградская область, входит в группу компаний "Пулковский"), говорится в сообщении на сайте Федресурса.

"Предприятия ГК "Пулковский" находятся в тяжелом финансовом положении и предпринимают все возможные усилия для вывода компаний из кризиса. Вместе с тем, банк рассматривает различные варианты урегулирования ситуации, в том числе защиту собственных интересов через механизмы, предусмотренные действующим законодательством", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Северо-Западного банка Сбербанка РФ, комментируя намерение обанкротить структуры группы.

Суть претензий в сообщении не уточняется. Ранее, в декабре 2019 года, кредитная организация уже заявила о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве еще одной структуры группы - ООО "Агрохолдинг "Устьволмский" (Новгородская область).

В 2017 году Сбербанк планировал приобрести все три структуры группы, в которую помимо "Пулковского" и "Устьволмского" входит ООО "Агрохолдинг "Приозерный" (Ленинградская область). Кредитная организация намеревалась купить ГК в рамках "плановой и согласованной с заемщиком работы по реструктуризации задолженности", летом 2017 года сделку одобрила ФАС, однако она так и не состоялась. Сумму задолженности и размер потенциальной сделки в банке не уточняли.

Состав собственников ГК с тех пор не изменился: согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", все три компании на 51% принадлежат предпринимателю Ивану Кара, на 49% - канадской Angus Forwarding Inc.

Группа компаний "Пулковский" включает в себя сельскохозяйственные предприятия в Ленинградской и Новгородской областях, специализируется на создании свиноводческих комплексов полного цикла.

В частности, в составе агрохолдинга "Устьволмский" работает комплекс по откорму свиней производственной мощностью 81 тыс. голов в год, репродукторная ферма на 3,5 тыс. свиноматок производственной мощностью 83 тыс. голов в год и мясохладобойня производительностью 35 голов в час. Убыток новгородского предприятия в 2018 году составил 183,452 млн рублей.

Angus Forwarding Inc. основана в 2001 году и специализируется на поставках сырья для мясной, молочной и рыбной промышленности.