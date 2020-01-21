Компания Лисина продаст весь парк цистерн Brunswick Rail

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - "Первая грузовая компания" (ПГК) Владимира Лисина сообщила, что подписала предварительное соглашение с оперлизинговой компанией Brunswick Rail (BR) Ильи Беляева о продаже 12 800 цистерн. Передача парка цистерн новому собственнику должна завершиться до 31 марта 2020 года. Сумма сделки не названа.

Ранее о сделке написал "Коммерсантъ" со ссылкой на источники и представителя Brunswick Rail. Источники издания на рынке подсчитали, что сумма сделки может составлять около 19 млрд рублей с учетом условий, которые предлагала ПГК. По словам одного из собеседников газеты, у 4000 цистерн срок службы истекает в 2020-2023 годах, еще у 3000 - в 2029 году, при этом ПГК просила 1,4 млн - 1,5 млн рублей за цистерну, а покупатели были готовы предложить не более 1,2-1,3 млн рублей.

Компания Лисина продает цистерны, так как приняла стратегическое решение по выходу из нефтеналивного сегмента, говорят два источника газеты на рынке. По их сведениям, ПГК обращалась в "Нефтетранссервис" Вячеслава и Вадима Аминовых и Алексея Лихтенфельда, "Трансойл" Геннадия Тимченко, RailGo Рахмана и Искандера Халиловых, но с ними не удалось договориться о цене.

"Мы не считаем перевозки нефтеналивных грузов целевым сегментом для ПГК с учетом перспектив развития трубопроводного транспорта. Выход из сегмента цистерн позволит сконцентрироваться на усилении позиций в тех рыночных нишах, где мы обладаем конкурентным преимуществом и перспективами роста", - заявил через пресс-службу гендиректор компании Сергей Каратаев. Он пообещал, что при этом компания выполнит все обязательства по ранее заключенным контрактам на перевозку нефтепродуктов, в том числе арендуя для этого цистерны.

До сделки у Brunswick Rail было 4000 цистерн, а общий парк компании составляет около 28 000 вагонов, отметил "Коммерсантъ". ПГК до сделки была одним из основных игроков рынка перевозок нефтеналивных грузов. 1 января 2016 года компания заключилаконтракт с "Роснефтью" на перевозки 83 млн тонн нефтегрузов до 31 марта 2021 года.