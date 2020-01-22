Курс доллара поднялся выше 62 рублей впервые с 6 января

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Доллар США и евро перешли к повышению на Московской бирже в среду днем после утреннего укрепления, курс доллара поднялся выше 62 рублей впервые с 6 января вслед за ростом котировок американской валюты на глобальном рынке.

Курс доллара в 12:16 составил 62,035 руб., поднявшись на 15,25 копейки к уровню закрытия предыдущего торгового дня. При этом евро торговался на отметке 68,7425 руб. - плюс 12,25 копейки к уровню предыдущего закрытия. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 13,9 копейки - до 65,05 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", после небольшого утреннего укрепления рубль возобновил снижение к доллару и евро днем в среду. Инвесторы несколько усилили спрос на защитные активы, к которым относится и доллар, на опасениях в отношении вспышки выявленного в Китае коронавируса.

Давление на рубль оказывает также рынок энергоносителей, снижающийся на опасениях сокращения спроса в случае распространения опасной эпидемии. Эксперты Goldman Sachs предупреждают, что столь же масштабное распространение эпидемии, как в случае атипичной пневмонии в 2003 году, может привести к снижению цены барреля нефти на $2,9.

По данным китайских властей, число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса в Китае достигло 440, девять человек скончались.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 12:17 по московскому времени снизилась на 0,7% - до $64,14 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 0,74% - до $57,95 за баррель.