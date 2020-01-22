Поиск
ХроникаНовое правительствоОбновлено в 11:48

Курс доллара поднялся выше 62 рублей впервые с 6 января

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Доллар США и евро перешли к повышению на Московской бирже в среду днем после утреннего укрепления, курс доллара поднялся выше 62 рублей впервые с 6 января вслед за ростом котировок американской валюты на глобальном рынке.

Курс доллара в 12:16 составил 62,035 руб., поднявшись на 15,25 копейки к уровню закрытия предыдущего торгового дня. При этом евро торговался на отметке 68,7425 руб. - плюс 12,25 копейки к уровню предыдущего закрытия. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 13,9 копейки - до 65,05 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", после небольшого утреннего укрепления рубль возобновил снижение к доллару и евро днем в среду. Инвесторы несколько усилили спрос на защитные активы, к которым относится и доллар, на опасениях в отношении вспышки выявленного в Китае коронавируса.

Давление на рубль оказывает также рынок энергоносителей, снижающийся на опасениях сокращения спроса в случае распространения опасной эпидемии. Эксперты Goldman Sachs предупреждают, что столь же масштабное распространение эпидемии, как в случае атипичной пневмонии в 2003 году, может привести к снижению цены барреля нефти на $2,9.

По данным китайских властей, число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса в Китае достигло 440, девять человек скончались.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 12:17 по московскому времени снизилась на 0,7% - до $64,14 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 0,74% - до $57,95 за баррель.

курсы валют рубль евро доллар

Новости

"Дружба" не в счет: Ростехнадзор рассказал о снижении числа аварий в 2019 году на 14%

Акции "Сургутнефтегаза" обвалились к уровням месячной давности

Чиновники предложили разрешить коллекторам собирать долги граждан по ЖКХ

Чиновники предложили разрешить коллекторам собирать долги граждан по ЖКХ

Заммэра Бирюков обещал не увеличивать число мусоросжигательных заводов в Москве

Доступ к порталу госуслуг станет бесплатным с 1 марта

Доступ к порталу госуслуг станет бесплатным с 1 марта

Ульяновский облсуд запретил в России приложение магазина витаминов iHerb

Ульяновский облсуд запретил в России приложение магазина витаминов iHerb

Ликсутов сообщил о сокращении на треть числа поездок на личных автомобилях в Москве

Ликсутов сообщил о сокращении на треть числа поездок на личных автомобилях в Москве

Костин подтвердил уход из ВТБ первого вице-президента Олюнина

Костин подтвердил уход из ВТБ первого вице-президента Олюнина
Российско-украинский газовый конфликт

"Газпром" сообщил о снятии арестов с его активов в Великобритании и Нидерландах

Tesla купит участок под Берлином для своего первого завода в Европе

Tesla купит участок под Берлином для своего первого завода в Европе
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');