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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 11:48

ВЭБ в 2019 году нарастил доход от вложения пенсионных накоплений на 44%

ВЭБ в 2019 году нарастил доход от вложения пенсионных накоплений на 44%
Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - ВЭБ, выполняющий функции государственной управляющей компании (ГУК) по управлению пенсионными накоплениями граждан, по итогам 2019 года получил доходы от инвестирования накоплений по расширенному портфелю в размере 146,8 млрд рублей, что выше уровня 2018 года на 44%, следует из материалов ВЭБа.

Инвестиционный доход по портфелю госбумаг вырос до 3,5 млрд рублей по сравнению с 2,4 млрд рублей за 2018 год.

"Накопления более 39 млн "молчунов" прирастают - и за счет оптимального выбора инструментов - госбумаг и облигаций, и на фоне благоприятной рыночной ситуации. Доходность по портфелям ГУК, которая будет раскрыта позже, также существенно превысит инфляцию за сопоставимый период", - отметил заместитель председателя ВЭБа - член правления Сергей Лыков, слова которого приводятся в сообщении компании.

"Молчунами" называют, кто по умолчанию стали клиентами Пенсионного фонда России.

ВЭБ

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