Рынок акций РФ в среду ускорил откат на сырьевых бумагах во главе с "РусАлом"

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду ускорил нисходящую коррекцию в рамках фиксации прибыли игроками на фоне слабости нефти, локомотивом отката выступили бумаги сырьевых компаний во главе с "РусАлом" на опасениях введения дополнительных налогов на сверхдоходы компаний после формирования нового кабинета министров РФ.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3174,62 пункта (-1,1%), индекс РТС - 1612,87 пункта (-1,3%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже снизились в пределах 6,1%.

Доллар подрос до 62,01 рубля (+0,13 рубля).

О новых назначениях в кабинете министров РФ стало известно накануне вечером. Президент РФ Владимир Путин назначил Андрея Белоусова первым заместителем председателя правительства. Антон Силуанов, занимавший в правительстве Дмитрия Медведева пост первого вице-премьера - министра финансов РФ, сохранил за собой пост министра финансов в новом правительстве. Денис Мантуров вновь назначен главой министерства промышленности и торговли РФ. Новым главой Минэкономразвития стал губернатор Пермского края Максим Решетников. Соцблок правительства полностью обновился, министры-силовики сохранили посты, кроме главы Минюста.

Подешевели акции "РусАла" (-6,1%), "Распадской" (-5,2%), "Сургутнефтегаза" (-4,9% и -1,8% "префы"), "Мечела" (-4,5%), "НОВАТЭКа" (-3,6%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-3,2%), "Интер РАО" (-2,5%), "Магнита" (-2,3%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-2,3%), "Северстали" (-2%), "Газпрома" (-1,9%), ВТБ (-1,7%), "Роснефти" (-1,7%), "Газпром нефти" (-1,5%).

Глава "Татнефти" (-0,9%) Наиль Маганов в кулуарах форума в Давосе сообщил "Интерфаксу", что компания пока не рассматривает возможность проведения buyback акций. "Мы не рассматривали тему buyback. Такой темы в официальной повестке нет", - сказал Маганов.

Выросли бумаги АФК "Система" (+5,1%), "Россетей" (+3,6% и +2% "префы"), "Мобильных телесистем" (+1,6%), "Яндекса" (+0,7%), "АЛРОСА" (+0,7%), "Аэрофлота" (+0,6%).

Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" утром падали более чем на 6% при отсутствии новостей, объем торгов превысил 6,28 млрд рублей.

Во "втором эшелоне" на Московской бирже в снижении лидировали акции ПАО "Центр международной торговли" (-6,7% и -4,3% "префы"), ПАО "Саратовский НПЗ" (-6,3%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (-5,2%), "МРСК Сибири" (-4,1%), "Иркута" (-3,6%), ГДР Ros Agro (-3,3%), акции "Новороссийского морского торгового порта" (-3,3%), ПАО "Электроцинк" (-3,2%).

Выросли бумаги ПАО "Владимирэнергосбыт" (+13,5%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (+12,6%), Мособлбанка (+12,5%), ОАО "GTL" (+7,7%), ПАО "Глобалтрак менеджмент" (+7,2%), "Красноярскэнергосбыта" (+6,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 79,503 млрд рублей (из них 11,869 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка ).

Зарубежные рынки

В среду в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, гонконгский Hang Seng поднялся на 1,3%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,3%), Европа просела (индексы DAX, CAC 40 и FTSE потеряли 0,01-0,3%), но растет Америка (индекс S&P 500 прибавляет 0,3%), несмотря на тревоги о последствиях для туристического сектора с учетом коронавируса в Китае.

Число скончавшихся от пневмонии нового типа выросло до 17 человек. Отсутствие возможности прекратить распространение вируса в краткосрочной перспективе может негативно отразиться на розничных продажах, сфере туризма, гостиничном и ресторанном бизнесе в КНР, особенно в первом и начале второго квартала, опасаются аналитики.

В США в среду вышли неплохие статданные по рынку недвижимости: продажи на вторичном рынке жилья в декабре подскочили на 3,6% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 5,54 млн домов (максимум с февраля 2018 года) в пересчете на годовые темпы при прогнозах роста до 5,43 млн домов.

Нефть в среду дешевеет на опасениях сокращения спроса в случае распространения коронавируса; цена Brent к 18:50 по московскому времени упала на $1,7 ниже уровня суточной давности. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent составила $63,35 за баррель (-1,9% и -0,9% накануне), мартовская цена WTI - $57,08 за баррель (-2,2% и -0,3% во вторник).

Эксперты Goldman Sachs предупреждают, что столь же масштабное распространение эпидемии, как в случае атипичной пневмонии в 2003 году, может привести к снижению цены барреля нефти на $2,9.