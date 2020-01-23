Цены на свинину в РФ немного подросли из-за введения пошлины на ее импорт

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Цены на свинину в РФ, падающие последние годы на фоне роста производства, с 20 декабря 2019 года по 16 января 2020 года повысились на 1,5% (на 2,04 рубля в среднем), сообщает Центр агроаналитики при Минсельхозе

Как отмечают аналитики, рост цен был поступательным и связан он, в том числе, с новостью о введении 25%-ной пошлины на импорт свинины в РФ.

Как сообщалось, РФ с этого года в соответствии с обязательствами перед ВТО отменила квоту на импорт свинины и ввела пошлину в размере 25%.

В целом в 2019 году средняя цена свинины (в убойном весе) у производителей составила 132,44 рубля за 1 кг, что на 20% ниже, чем в 2018 году. Это самый низкий показатель за последние несколько лет, констатируют аналитики.

На рынке мяса птицы также отмечено падение цен. По итогам года оно составило 13%, до 104,13 рубля за 1 кг (в убойном весе). И падение продолжается.

"Такая динамика связана со снижением цен на свинину в 2019 году (взаимозаменяемые виды мяса - ИФ) и ростом производства мяса кур на внутреннем рынке, за счет которого практически достигнута самообеспеченность", - говорится в обзоре центра.

По предварительным оценкам аналитиков, производство свинины в РФ в 2019 году выросло на 2,9%, до 3,852 млн тонн, мяса птицы - на 1,4%, до 5,045 млн тонн.