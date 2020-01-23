Рынок акций РФ упал ниже 1600п по индексу РТС из-за рухнувшей нефти

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в четверг снизился третьи торги подряд на фоне дешевеющей нефти и негативной динамики внешних фондовых площадок в условиях усиления опасений по поводу распространения выявленного в КНР нового типа коронавируса; индекс МосБиржи откатился к отметке 3140 пунктов (уровень середины января), а индекс РТС пробил рубеж 1600 пунктов (минимум с 8 января).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3141,2 пункта (-1,1%), индекс РТС - 1596,11 пункта (-1%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже снизились в пределах 3,6%.

Доллар вырос до 62 рублей (+0,16 рубля).

В лидерах отката выступили акции "Газпрома" (-3,6%), "Сургутнефтегаза" (-3,4%), "ФСК ЕЭС" (-2,5%), "Башнефти" (-2,2%), "Татнефти" (-2,2%), "АЛРОСА" (-1,6%), "Распадской" (-1,6%), "Мечела" (-1,5%), "Газпром нефти" (-1,4%), "Магнита" (-1,3%), "Россетей" (-1,3%), "Мобильных телесистем" (-1,2%), "Роснефти" (-1,1%), Сбербанка (-1,1%).

Подорожали бумаги АФК "Система" (+4,9%), "РусГидро" (+3,7%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+1,3%), "НОВАТЭКа" (+1,3%), "Яндекса" (+1,1%), "Интер РАО" (+0,9%), "Аэрофлота" (+0,8%).

АФК "Система" разработала новые условия дивидендной политики, подробности которой будут известны после доработки необходимых документов, сообщил накануне основной бенефициар компании Владимир Евтушенков.

"НОВАТЭК" заканчивает выполнение ковенантов по "Ямал СПГ" и во втором квартале будет иметь возможность принять решение об увеличении доли прибыли, направляемой на дивиденды, сообщил журналистам глава и основной владелец компании Леонид Михельсон. Также он отметил, что "НОВАТЭК" получил разрешение властей на строительство 10 газовозов ледового класса Arc7 за рубежом, остальные построит на верфи "Звезда".

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами отката выступили акции ПАО "Электроцинк" (-8,3%), ПАО "Саратовский НПЗ" (-8%), ПАО "Владимирэнергосбыт" (-7%), ПАО "Таттелеком" (-5,4%), ПАО "Центр международной торговли" (-4,9%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (-4,7%).

Подорожали бумаги ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" (+11,2%), ПАО "Соликамский магниевый завод" (+11,1%), "Аптечной сети 36,6" (+7,2%), Мособлбанка (+4,3%), ПАО "Фармсинтез" (+3,7%), ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" (+2,8%), ПАО "ОР" (+2,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 80,959 млрд рублей (из них 17,995 млрд рублей пришлось на бумаги "Газпрома" и 10,758 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).

Зарубежные рынки

В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 1%, гонконгский Hang Seng потерял 1,5%, китайский Shanghai Composite упал на 2,8%) на фоне бегства инвесторов от риска из-за усиления опасений по поводу распространения выявленного в Китае нового типа коронавируса.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал неизвестный коронавирус. Госкомитет КНР по вопросам здравоохранения в четверг сообщил, что число больных пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, в Китае увеличилось до 617 человек. "Из них в тяжелом состоянии 95 человек, скончалось 17 человек", - говорится в сообщении госкомитета.

Кроме того, два случая заболевания зафиксированы в Таиланде, по одному в Японии, Южной Корее, США, Гонконге, Тайване, Макао. Также в СМИ сообщалось о возможном завозе "уханьского" вируса на Филиппины и в Австралию.

Власти КНР принимают экстренные меры по предотвращению распространения заболевания. В частности, приостанавливается авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение с Уханем, ограничивается движение городского транспорта.

В четверг европейские СМИ сообщили, что власти Пекина приняли решение отменить в городе все праздничные мероприятия по случаю Нового года по лунному календарю из-за опасения дальнейшего распространения в стране коронавируса.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пока не делают никаких выводов по новому типу коронавируса и продолжат в четверг оценивать степень его опасности.

В четверг также снижаются фондовая Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX теряют 0,5-0,6%) и Америка (индекс S&P 500 просел на 0,3%).

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания в четверг сохранил ставки неизменными, что совпало с ожиданиями рынка. В заявлении ЕЦБ отмечается, что ставки останутся на текущем уровне или ниже до тех пор, пока инфляция в еврозоне не приблизится к целевому показателю Центробанка. Запущенная в ноябре программа выкупа облигаций будет продолжаться и завершится незадолго до того, как ЕЦБ решит поднять ставку.

"Совет управляющих также решил начать пересмотр стратегии в сфере кредитно-денежной политики", - говорится в заявлении ЕЦБ.

Тем временем министр финансов США Стивен Мнучин заявил в четверг, что в США нацелены на подписание в течение 2020 года торгового соглашения с выходящей из ЕС Великобританией.

Нефть в четверг продолжает дешеветь на опасениях сокращения спроса из-за коронавируса; цена Brent к 18:50 по московскому времени опустилась на $1,9 ниже уровня суточной давности. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent составила $61,49 за баррель (-2,7% и -2,1% в среду), мартовская цена WTI - $55,05 за баррель (-3% и -2,9% накануне).

Вышедшие в 19:00 по Москве данные Минэнерго США о запасах оказались позитивными для рынка: запасы нефти сократились на 0,4 млн баррелей при прогнозах роста на 0,8 млн баррелей, слабее ожиданий выросли резервы бензина и упали запасы дистиллятов, при прогнозах роста.