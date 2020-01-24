Орешкин назвал сделку между США и Китаем миной под международную торговлю

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Торговое соглашение между США и Китаем является большой замедленной миной под международную торговлю, дает короткое перемирие на 2020 год, но с 2021 года количество споров начнет возрастать, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин в интервью телеканалу "Россия 24" по итогам Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе.

"То, что нравится двум, необязательно нравится третьему и все остальным", - отметил он. Он обратил внимание, что обязательство Китая увеличить закупку американских товаров в рамках торговой сделки "вызывает очень серьезные опасения в Европе". "Сам договор (торговая сделка США и КНР - ИФ), конечно, опасений не вызывает, но вопрос - по какому принципу китайцы будут переключаться с европейской продукции на американскую продукцию? Будут ли это рыночные принципы, или для европейской продукции из-за этого соглашения появятся дополнительные барьеры?" - описал Орешкин опасения из-за этой сделки.

"То есть это такая большая замедленная мина над всей этой ситуацией. Я думаю, в 2020 году она еще, конечно, не взорвется, но начиная уже с 2021-2022 годов мы в треугольнике, например, США, Китай, Европа с подключением других стран будем видеть много споров. И, конечно же, нахождение нового равновесия в торговой политике будет продолжаться", - прокомментировал помощник президента последствия от этого торгового соглашения.

Кроме того, в интервью Орешкин заявил, что многосторонние форматы глобальных торговых отношений остаются приоритетными для России. "Я не думаю, что двусторонность - это новое будущее для мировой торговой политики. Мы в России точно остаемся полными сторонниками многосторонних форматов, ВТО (Всемирной торговой организации - ИФ)", - сказал помощник президента РФ.

Таким образом он прокомментировал тезисы выступления американского лидера Дональда Трампа на форуме в Давосе о шагах по пересмотру формата торговых взаимоотношений и их перспективности.

Торговая сделка Пекина и Вашингтона

Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ 15 января подписали соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора между двумя странами. По условиям соглашения, Пекин усилит защиту интеллектуальной собственности, а также примет меры для решения проблемы вынужденной передачи технологий. Кроме того, обе страны будут воздерживаться от конкурентной девальвации нацвалют.

Соглашение также предполагает, что Китай увеличит импорт товаров и услуг из США минимум на $200 млрд по сравнению с уровнем 2017 года в течение двух лет.