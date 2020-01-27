Рынок акций РФ начал неделю с падения вслед за нефтью

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ начал неделю с ощутимого падения вместе с мировыми площадками и нефтью из-за распространения опасного коронавируса в КНР; откат индекса РТС стал рекордным с начала августа, при этом выросли акции фармацевтических и золотодобывающих компаний.

По итогам торгов индекс МосБиржи опустился до 3085,16 пункта (-1,9%), индекс РТС упал до 1541,9 пункта (-3,6%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже снизились в пределах 4,5%.

Доллар вырос до 63,03 рубля (+0,96 рубля).

Подешевели акции "Мечела" (-4,1% и -3,7% "префы"), "АЛРОСА" (-3,9%), Сбербанка (-3,8%), "Интер РАО" (-3,6%), "Аэрофлота" (-3,6%), "Распадской" (-3,4%), "Сургутнефтегаза" (-3,3%), АФК "Система" (-3,1%), "ФСК ЕЭС" (-3%), "Газпрома" (-2,9%), "Мобильных телесистем" (-2,9%), "Северстали" (-2,7%), "Россетей" (-2,6% и -4,5% "префы"), "РусГидро" (-2,5%), ВТБ (-2,5%), "РусАла" (-2,3%).

Выросли бумаги ПАО "Полюс" (+5,5%), ПАО "Фармсинтез" (+35,9%), ПАО "Лензолото" (+5% и +4,5% "префы"), "Аптечной сети 36,6" (+2,4%), "Селигдара" (+2,1% и +1,5% "префы"), Polymetal (+1,6%).

Бумаги "Аэрофлота" оказались под гнетом распродаж ввиду угрозы дальнейшего падения спроса на авиаперевозки из-за распространения коронавируса. В дальнейшем акции авиаперевозчиков, однако, могут поддержать более низкие цены на нефть.

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами отката выступили акции ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (-7,7%), "Росгосстраха" (-7,6%), ПАО "Нижнекамскшина" (-7%), ОАО "GTL" (-6,1%), ПАО "Центр международной торговли" (-5,7% и -5,6% "префы"), "Якутскэнерго" (-5,4% и -7% "префы"), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (-5,3%), "КАМАЗа" (-5,3%).

Подорожали бумаги "ПАО "Русгрэйн холдинг" (+39,9%), ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (+5,1%), "Камчатскэнерго" (+4,8% и +17% "префы"), ПАО "Соликамский магниевый завод" (+4,1%), ПАО "РБК" (+4%), GDR X5 Retail (+1,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 89,132 млрд рублей (из них 24,397 млрд рублей пришлось на бумаги "Газпрома" и 14,573 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).

Зарубежные рынки

В понедельник снизились фондовые индексы в Азии (японский Nikkei 225 упал на 2%), "минусует" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 теряют 2,4-2,8%), продолжился откат в США (индекс S&P 500 падает на 1,6%) на фоне растущих опасений распространения эпидемии пневмонии в КНР, которая ударит по международному туризму и торговле и приведет к замедлению глобального экономического роста.

Официальные данные показывают, что число зараженных новым коронавирусом в Китае превысило 2700 человек, при этом 81 пациент умер.

Случаи заболевания выявлены также в Таиланде, Австралии, Сингапуре, Японии, Южной Корее, США, Малайзии, Франции, Вьетнаме, Непале и Камбодже.

Власти КНР продлили на три дня официальные выходные по случаю празднования Нового года по лунному календарю. Таким образом, китайские рынки возобновят работу лишь в следующий понедельник, а не в этот четверг, как планировалось изначально.

Экономика КНР уже начала чувствовать на себе негативные последствия: в первый день праздников по случаю Нового года по лунному календарю объем туризма в стране упал на 28,8%, сообщило министерство транспорта Китая. Темпы распространения опасного коронавируса в КНР ускоряются, ситуация непростая, заявил в субботу председатель КНР Си Цзиньпин.

Нефть в понедельник подешевела на опасениях падения спроса из-за вспышки пневмонии в КНР; цена Brent к 18:50 по московскому времени опустилась на $2,4 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 24 января. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent составила $58,47 за баррель (-2,4% и -2,2% в пятницу), мартовская цена WTI - $53,03 за баррель (-2,1% и -2,5% в пятницу).