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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 19:53

Володин призвал Иран наращивать товарооборот с РФ на фоне санкций США

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что Россия и Иран в условиях односторонних санкций США должны развивать товарооборот и принимать меры по защите инвестиций.

"В условиях, когда США в нарушении международных норм и правил торговли вводят в отношении наших стран односторонние санкции, требуют от европейских союзников прекратить реализацию проектов с Ираном и Россией, необходимо создавать условия, в том числе законодательные, для обеспечения стабильного роста товарооборота, защиты инвестиций", - сказал Володин на заседании межпарламентской комиссии в Тегеране.

По его словам, в 2018 году товарооборот России и Ирана составил 1 млрд 741 млн долларов, а с января по сентябрь достиг 1 млрд 589 млн долларов.

Россия Иран Вячеслав Володин

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