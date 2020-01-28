Рынок акций РФ во вторник скорректировался вверх во главе с "Мечелом"

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник скорректировался вверх вслед за мировыми площадками после отката на опасениях по поводу распространения коронавируса в Китае и других странах, индекс МосБиржи отскочил выше 3110 пунктов, при этом лидировали в росте не входящие в расчет индексов бумаги "Мечела" на новостях.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3113,1 пункта (+0,9%), индекс РТС - 1572,23 пункта (+2%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже выросли в пределах 2,9%.

Доллар просел до 62,39 рубля (-0,58 рубля).

Выросли акции "Мечела" (+5,5% и +2,3% "префы") на фоне известий, что компания "А-Проперти" сооснователя оператора Yota Альберта Авдоляна подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайство о покупке 100% Эльгинского угольного проекта "Мечела".

Газпромбанк (ГПБ) заинтересован в продаже 49% в проекте разработки Эльгинского месторождения компании "А-Проперти", сообщил "Интерфаксу" представитель банка.

Ранее сообщалось, что "Мечел", владеющий 51% в "Эльге", не воспользовался офертой на выкуп доли ГПБ в этом проекте (34% "Эльги" за 31 млрд рублей плюс опцион на оставшиеся 15%). "Мечел" должен был перечислить средства до 20 января 2020 года, но не сделал этого. Компания объяснила это тем, что ей поступило альтернативное предложение, изучение которого требует дополнительного времени и консультаций со всеми сторонами, включая крупнейших кредиторов.

Также подорожали рублевые акции АФК "Система" (+2,9%), "Газпром нефти" (+2,5%), "ФСК ЕЭС" (+2,5%), "Интер РАО" (+2,4%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+2,3%), "Россетей" (+2,1%), "Роснефти" (+2%), "Сургутнефтегаза" (+1,9%), "Газпрома" (+1,8%), "ЛУКОЙЛа" (+1,6%), "РусГидро" (+1,5%), "Распадской" (+1,3%), Сбербанка (+0,9%).

Подешевели акции "АЛРОСА" (-1,7%), "Аэрофлота" (-1,7%), ПАО "Полюс" (-1%), "НОВАТЭКа" (-0,7%), "Ростелекома" (-0,6%), "Татнефти" (-0,1%).

Во "втором эшелоне" на Московской бирже выросли акции ПАО "Левенгук" (+39,9%), ПАО "Фармсинтез" (+32%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (+29,4%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (+24,9%), ПАО "Галс-девелопмент" (+18,9%), ПАО "Диод" (+17,3%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (+13,5%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (+9,9%).

Подешевели акции ПАО "Лензолото" (-2,4%), Polymetal (-2,1%), ПАО "Русолово" (-1,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 75,009 млрд рублей (из них 19,972 млрд рублей пришлось на бумаги "Газпрома" и 12,365 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).

Зарубежные рынки

В США накануне индексы упали на 1,6-1,9% из-за усиления обеспокоенности инвесторов относительно распространения нового смертельного коронавируса за пределы Китая. Случаи заболевания зафиксированы в таких странах, как Таиланд, Австралия, Сингапур, Япония, США, Малайзия, Камбоджа, Германия и Франция.

Во вторник в Азии снижение индексов продолжилось (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, Китай не работает в связи с новогодними праздниками), однако скорректировалась Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,8-1,1%) и отскочила Америка (индекс S&P 500 прибавляет 1%, выше 3275 пунктов).

В Китае за истекшие сутки число смертельных случаев от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, увеличилось до 106 человек, число заболевших достигло 4 тыс. 515, сообщили власти страны.

В Европе инвесторы также следят за процессом выхода Великобритании из ЕС, который завершится 31 января, после чего начнется 11-месячный переходный период. В этот период Лондон и Брюссель планируют договориться об условиях торгового соглашения. В понедельник главный переговорщик от ЕС Мишель Барнье заявил, что "цель ЕС заключается в создании тесного экономического партнерства, основанного на равных условиях".

Нефть вечером во вторник также отыграла дневное снижение, цена Brent к 18:50 по московскому времени почти на $0,7 превысила уровень суточной давности. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent составила $59,13 за баррель (+0,9% и -2,3% в понедельник), мартовская цена WTI - $53,71 за баррель (+1,1% и -1,8% накануне).