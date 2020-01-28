Рубль вечером заметно ускорил рост к доллару и евро

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Доллар и евро усилили снижение на Московской бирже во вторник вечером; рубль ускорил рост к бивалютной корзине на фоне перешедшей к повышению нефти на фоне ожиданий, что страны ОПЕК+ могут принять решение о дальнейшем сокращении добычи.

Курс доллара США составил 62,45 руб. в 19:00, что на 51,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 68,69 руб., подешевев на 69,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 59,74 копейки - до 65,26 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно усилил темпы роста к доллару и евро на вечерних торгах на фоне перешедшей к повышению нефти, которая до этого снижалась шесть сессий подряд и по итогам торгов во вторник опустилась до октябрьских минимумов. Участников рынка вдохновила вероятность того, что страны ОПЕК+ могут принять решение о дальнейшем сокращении добычи, чтобы поддержать цены на фоне эпидемии, вызванной новым коронавирусом в Китае.

Соответствующее мнение высказали некоторые аналитики, опрошенные агентством Bloomberg. Так, по мнению рыночного аналитика OANDA в Сингапуре Джефри Холли, ОПЕК+ могут провести внеочередную встречу, если цена Brent опустится ниже $55 за баррель. Barclays Capital также ожидает, что ОПЕК+ примет новые меры по сокращению добычи в случае более существенного падения спроса.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по московскому времени выросла на 1,01% - до $59,17 за баррель. Фьючерс на марку WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 1,09% - до $53,72 за баррель.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 29 января на 49,19 копейки, до 62,8299 руб., и увеличил курс евро на 44,85 копейки, до 69,226 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи вырос во вторник на 35,88 копейки по отношению к понедельнику и составил 62,8225 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 увеличился на 16,54 копейки и составил 62,7679 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 711,133 млн, из которых $631,112 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 80,021 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 42,9 копейки, до 69,2995 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 поднялся на 19,1 копейки и составил 69,1463 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR911,457 млн, из которых EUR340,206 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR571,251 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России 28 января провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 620 млрд рублей (при лимите 1 трлн 620 млрд рублей и общем спросе 1 трлн 662,9 млрд рублей) в среднем по ставке 6,19% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 21 января, банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 650 млрд рублей (при лимите 1 трлн 650 млрд рублей и общем спросе 1 трлн 841,7 млрд рублей) в среднем по ставке 6,19% годовых.

ЦБ РФ в целях абсорбирования структурного профицита банковской ликвидности 28 января также разместил 29-й выпуск купонных облигаций (КОБР) в объеме 78 млрд 523 млн рублей (при лимите 225 млрд 821,2 млн рублей). Цена отсечения была определена на уровне 100,0000% от номинала. Средневзвешенная цена аукциона - 100,0001% от номинала.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов немного повысились во вторник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 6,37% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 2 б.п. - до 6,41% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на уровне понедельника - 6,43%, 6,46% и 6,47% годовых соответственно.