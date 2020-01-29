Ростелеком перенес размещение бондов объемом не менее 15 млрд руб. из-за ухудшения конъюнктуры

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - ПАО "Ростелеком" перенесло размещение семилетних бондов серии 002P-02R объемом не менее 15 млрд рублей на более поздний срок "в связи с ухудшением рыночной конъюнктуры", сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на облигации должен был пройти в среду, 29 января, с 11:00 до 15:00 по московскому времени.

Ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне 6,8-6,9% годовых. Ему соответствует доходность к погашению на уровне 6,92-7,02% годовых.