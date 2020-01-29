Kone предложила 17 млрд евро за производителя лифтов Thyssenkrupp

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Финский производитель лифтового оборудования Kone Oyj и фонд прямых инвестиций CVC Capital Partners подали самую лучшую заявку на покупку подразделения германской промышленной группы Thyssenkrupp в сфере выпуска лифтов, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, предложение купить этот бизнес за 17 млрд евро Kone и CVC направили на этой неделе.

В Kone подтвердили, что сделали предложение Thyssenkrupp по цене, близкой к "сумме, озвучиваемой СМИ".

Консорциум, который возглавляет Kone, нацелен на то, чтобы перебить цену конкурентов по крайней мере на 1 млрд евро, чтобы добиться согласия Thyssenkrupp, говорят источники агентства

Kone - единственный стратегический претендент на подразделение Thyssenkrupp, остальные покупатели - это инвестфонды.

С одной стороны, Thyssenkrupp хотела бы получить как можно больше за свой бизнес, с другой - хотела бы избежать долгих проверок антимонопольных регуляторов. Продажа подразделения инвестфондам не вызовет сомнений у европейских властей, которые в прошлом году заблокировали слияние ее сталелитейных активов с Tata Steel, отмечают эксперты.

По словам источников Bloomberg, Kone готова оплатить сделку как полностью наличными, так и предложить Thyssenkrupp комбинацию денежных средств и собственных акций. Кроме того, финская компания готова взять на себя все риски, связанные с антимонопольным разбирательством.

Котировки Thyssenkrupp прибавляют 1% на торгах в среду, бумаги Kone теряют в цене 0,6%.

Группа ThyssenKrupp, ведущая свою историю с 1842 года, является крупнейшим производителем стали в Германии и имеет почти 500 дочерних компаний и филиалов в 80 странах. Помимо сталелитейного бизнеса, она занимается производством компонентов и систем для автомобильной промышленности, строительной техники, лифтов, эскалаторов, комплектующих и целых технологических линий для различных видов промышленности, установок для выпуска цемента.