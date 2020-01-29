"Норникель" заявил о палладиевом "пузыре" на рынке

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - "Норникель", крупнейший производитель палладия с долей рынка более 40%, планирует предпринять шаги, чтобы сгладить опасения дефицита на этом рынке, заявил в интервью агентству Bloomberg директор департамента маркетинга "Норникеля" Антон Берлин.

В частности, "Норникель" планирует увеличить продажи палладия в слитках инвестиционного качества вместо порошков, которые используются промышленными потребителями. Тем самым "Норникель" надеется снизить волатильность на рынке палладия. Берлин не уточнил объем и долю продаж палладия в слитках.

По словам Берлина, финансовые спекулянты создали на рынке палладиевый "пузырь", что плохо для отрасли. "Прямой спрос со стороны промышленности развивается не так быстро, как можно было бы сделать вывод, исходя из роста цены", - считает он.

Цена палладия выросла на 19% только в январе 2020 г. после 60%-ного роста в прошлом году. Основным драйвером является опасение, что горнодобывающие компании не смогут удовлетворить растущий спрос на палладий, используемый в основном в автокатализаторах, металл также востребован инвесторами в драгметаллы.

"Норникель" в основном выпускает палладий в порошках, но такой вид этого драгметалла не используется финансовыми инвесторами, спрос которых является наиболее сильным.

Берлин пояснил, что "Норникель" будет продавать слитки своим обычным клиентам, которые смогут использовать их в финансовых операциях, в том числе для обеспечения по кредитам.

Представитель "Норникеля" отметил, что пока по-прежнему нет признаков замещения стремительно подорожавшего палладия на более дешевые металлы, в первую очередь платину. Производители автомобилей пока фокусируются на достижении целевых показателей выбросов и производстве электромобилей, сказал Берлин.

"Норникель" в 2020 г. поставит 3 тонны (около 96 тыс. унций) палладия в слитках из своего палладиевого фонда Global Palladium Fund, добавил он.

В этом году "Норникель" планирует произвести 2,73 млн унций (около 85 тонн) палладия.