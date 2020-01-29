Источник узнал о поручении Медведева подготовить сервисы по госуправлению на платформе Сбербанка

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Будучи премьер-министром, Дмитрий Медведев по итогам совещания "О цифровой платформе государственного управления" 28 ноября, подписал перечень поручений, одно из них - подготовить проекты решений о пилотных проектах создания информационных сервисов в отдельных сферах госуправления на основе технологической платформы Сбербанка.

Протокол по итогам совещания датирован 28 ноября, сказал источник "Интерфакса" в одном из профильных ведомств. Сейчас чиновники обсуждают, как выполнять эти поручения, добавил он.

Совещание прошло в центральном офисе Сбербанка, журналистам разрешили присутствовать только на вступительной части. Тогда премьер напомнил, что в Сбербанке "создали целый ряд платформ", чтобы обеспечить своим продуктам конкурентоспособность.

"Этот платформенный подход - с мобильными приложениями, банкингом, различными сервисами - хорошо работает в коммерческом секторе. Каждый его использует по-своему. Понятно, что металлургическое производство отличается от банковского дела. Что нужно там, в меньшей степени нужно здесь. Но в целом платформенный подход стал ведущим, и сегодня практически все крупнейшие компании мира используют именно платформенные бизнес-модели. И нам этот опыт надо использовать, чтобы обеспечить новый уровень взаимодействия государства, бизнеса и граждан нашей страны", - сказал тогда Медведев, добавив, что для этого необходимо сформировать цифровую платформу госуправления.

По его словам, налоговая служба, Росреестр и Казначейство уже создали отдельные примеры прототипов цифровых платформ, но и "там далеко не все обходится без бумаги". Также он отметил разрозненность этих систем, которые не всегда способны обмениваться данными.

Глава Сбербанка Герман Греф уже после смены кабинета, комментируя перспективы взаимодействия с новым составом правительства, говорил именно о сервисах. "У нас есть интересные разговоры с правительством в отношении использования нашей платформы для цифровых сервисов. Нам это очень интересно, надеюсь, что в этом направлении будем двигаться", - отмечал он в Давосе 23 января.