Рост рынка акций вслед за миром вечером сдержала просевшая нефть

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду подрос вслед за мировыми фондовыми площадками благодаря некоторому ослаблению опасений, связанных с распространением нового коронавируса в Китае и за его пределами, однако "бычий" настрой в конце торгов был омрачен просевшей нефтью на статистике Минэнерго США.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3128,8 пункта (+0,5%), индекс РТС просел из-за ослабления рубля до 1570,65 пункта (-0,1%); цены большинства основных рублевых "фишек" на Московской бирже выросли в пределах 3,5%.

Доллар подорожал до 62,75 рубля (+0,46 рубля).

Повысился курс рублевых акций "ФСК ЕЭС" (+3,5%), "Яндекса" (+3,2%), "Распадской" (+3,2%), "РусАла" (+3,1%), "РусГидро" (+2,9%), "НОВАТЭКа" (+2,6%), "Ростелекома" (+2,2%), "Интер РАО" (+2%), "Магнита" (+1,8%), "Сургутнефтегаза" (+1,1%), Сбербанка (+0,9%), "Башнефти" (+0,8%), "Роснефти" (+0,8%).

Просели бумаги "Мечела" (-1,7% и -0,1% "префы"), "Газпрома" (-1,3%), "Аэрофлота" (-0,7%), ПАО "Полюс" (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), АФК "Система" (-0,3%), "Норникеля" (-0,2%).

В акциях "Мечела" прошла фиксация прибыли на новостях о продаже Эльгинского проекта. "Полюс" и Polymetal подешевели на ослаблении восприятия рисков, а "Аэрофлот" и "АЛРОСА" могут увидеть снижение выручки по китайскому направлению.

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами роста выступили акции ПАО "Электроцинк" (+39,4%), ПАО "Левенгук" (+12,2%), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (+7,3%), "МОЭСК" (+6,8%), "Нижнекамскнефтехима" (+5,3%), ПАО "Саратовский НПЗ" (+4,2%), "префы" "МГТС" (+4%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (+3,7%).

Подешевели бумаги ПАО "Русгрэйн холдинг" (-21,9%), ПАО "Фармсинтез" (-12,6%), ПАО "Галс-девелопмент" (-5,8%), ПАО "Диод" (-4,2%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (-4,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 66,029 млрд рублей (из них 12,383 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома" ).

Зарубежные рынки

В среду в Азии динамика индексов была смешанной, учитывая, что Гонконг вернулся к работе после новогодних праздников (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, гонконгский Hang Seng упал на 2,8%, отыгрывая откат мировых рынков начала недели, Китай не работает до 3 февраля), слабо "плюсуют" Европа (индексы DAX, CAC 40 растут на 0,04-0,4%, FTSE топчется на уровне вторника) и Америка (индекс S&P 500 растет на 0,3%).

По последним данным, в КНР коронавирусом заразились свыше 6 тыс. человек, более 130 человек погибли. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в таких странах, как Таиланд, Австралия, Сингапур, Япония, США, Малайзия, Германия, Франция и Финляндия.

В США набирает обороты сезон квартальных отчетов, на что обращают внимание инвесторы. В среду стало известно, что концерн Boeing неожиданно получил чистый убыток в четвертом квартале 2019 года и сообщил, что сократит производство самолетов 787 Dreamliner с 14 до 12 штук в месяц в конце 2020 года, а в начале 2021 года, предположительно, снизит производство до 10 самолетов в месяц. При этом за весь 2019 год компания получила убыток впервые с 1997 года.

Нефть днем в среду росла на данных Американского института нефти (API) о сокращении запасов нефти в США на 4,27 млн баррелей и ожиданиях, что страны ОПЕК+ могут принять меры для поддержки цен на нефть путем продления срока действия соглашения об ограничении добычи.

Однако вышедшие в 18:30 по московскому времени данные Минэнерго США о запасах сырья оказались негативными (резервы нефти выросли на 3,55 млн баррелей при прогнозах роста на 1,29 млн баррелей), из-за чего Brent к 18:50 оказалась на $0,2 ниже уровня суточной давности. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent составила $58,89 за баррель (+0,1% и +0,3% накануне), мартовская цена WTI - $53,32 за баррель (-0,3% и +0,6% во вторник).