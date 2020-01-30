Падение экспорта Гонконга в 2019 году стало сильнейшим за 10 лет

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - По итогам 2019 года Гонконг сократил экспорт на 4,1%, что стало максимальным падением за десять лет. При этом импорт уменьшился на 6,5%.

Заключение первой части торгового соглашения между США и Китаем способствовало стабилизации торговли по всему азиатскому региону в конце прошлого года, отмечает агентство Bloomberg.

Гонконг увеличил экспорт в декабре после снижения по итогам тринадцати месяцев подряд, что стало самым длительным периодом беспрерывного падения с 2016 года.

Экспорт вырос на 3,3% относительно декабря 2018 года и составил 351,3 млрд гонконгских долларов ($45,2 млрд), свидетельствуют официальные данные. Импорт уменьшился на 1,9% - до 383,8 млрд долларов.